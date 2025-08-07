Industriestraße in Nördlingen wird am 21. August gesperrt

Die Industriestraße auf Höhe der Hausnummer 8 in Nördlingen wird am Donnerstag, 21. August, aufgrund von Kranarbeiten zur Kaminmontage vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrung erfolgt nach Angaben der Stadt Nördlingen in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr. Während dieser Zeit werde der Gehweg im Bereich der Baustelle halbseitig gesperrt, sodass Fußgänger diesen Bereich mit entsprechender Vorsicht weiterhin passieren können. Eine Umleitung sei nicht vorgesehen. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. Die Stadt Nördlingen bittet alle Verkehrsteilnehmenden sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis und Beachtung der Sperrung. (AZ)

