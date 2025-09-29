Kreisobmann Götz fordert Unterstützung für Bauernfamilien in der Region

Die Agrarminister der Bundesländer haben in der vergangenen Woche in Heidelberg getagt. Anlässlich des Treffens betont der Obmann des Bayerischen Bauernverbandes im Donau-Ries-Kreis (BBV), Karlheinz Götz: „Wenn die Bundesregierung vom Reformherbst spricht, dann muss jetzt auch geliefert werden. Unsere Bauernfamilien brauchen dringend spürbare Entlastungen – und zwar auf deutscher und europäischer Ebene.“

Mit Blick auf die Finanzentscheidungen bei der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) ab 2028 fordert Götz: „20 Prozent weniger Agrarmittel sind inakzeptabel. Wer Ernährungssicherung und starke ländliche Räume will, muss die Landwirtschaft stärken – nicht schwächen. Dies müssen die Bundesländer beim Bund und dann in Brüssel einfordern, um auch die vielfältige zweite Säule mit zum Beispiel dem bayerischen Kulturlandschaftsprogramm zu erhalten.“ Doch auch beim Gesetz zur Wiederherstellung der Natur auf europäischer Ebene müsse dringend nachgearbeitet werden. Es reiche nicht, ständig über Bürokratieabbau zu reden und dann ständig neue Auflagen der Landwirtschaft vorzuschreiben, sagt Michael Stiller, Geschäftsführer des BBV Donau-Ries.

Düngeverordnung ist für Landwirte im Donau-Ries-Kreis besonders akut

Besonders akut ist für Götz die Düngeverordnung: „Pauschale Verbote bringen nichts. Wir brauchen Ausnahmen für Betriebe, die verantwortungsvoll und wasserschonend wirtschaften – und insgesamt ein Düngerecht, das sich in der Praxis umsetzen lässt.“ Der BBV erwartet auch eine Lösung bei der Weidepflicht für Ökobetriebe: „Die EU hat zugesagt, die Öko-Verordnung zu öffnen. Bund und Länder müssen jetzt schnellstmöglich mit Brüssel eine Brückenlösung schaffen, damit nicht noch mehr Betriebe aus dem Ökolandbau aussteigen. Hier ist es bereits fünf nach Zwölf“, sagt Götz. Auch die Handelspolitik gelte es im Blick zu halten. Das geplante Mercosur-Abkommen, ein Freihandelsvertrag mit südamerikanischen Ländern, sei „brandgefährlich“. „Agrarimporte dürfen nicht unter niedrigeren Standards hereinkommen, während unsere Bauernfamilien höchste Auflagen erfüllen.“ (AZ)