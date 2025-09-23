Kreisstraße in Alerheim bis Ende Oktober gesperrt

Aufgrund einer Vollsperrung der Kreisstraße DON 10 am Ortsbeginn von Alerheim, ist die Zufahrt nach Alerheim von der Staatsstraße aus kommend, vom 6. bis 30. Oktober für den gesamten Verkehr nicht möglich. Von der Sperrung ist auch der Radweg bei Alerheim in Richtung Harburg betroffen. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist die Erneuerung einer Wasserleitung. Das teilt das Landratsamt mit. (AZ)

86733 Alerheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortsbeginn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vollsperrung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis