Kreisstraße in Alerheim bis Ende Oktober gesperrt

Wegen der Erneuerung einer Wasserleitung wird die Kreisstraße am Ortsbeginn von Alerheim bis Ende Oktober gesperrt.
    Weil eine Wasserleitung erneuert werden muss, ist die Staatsstraße in Alerheim gesperrt. Foto: Benjamin Schwärzler

    Aufgrund einer Vollsperrung der Kreisstraße DON 10 am Ortsbeginn von Alerheim, ist die Zufahrt nach Alerheim von der Staatsstraße aus kommend, vom 6. bis 30. Oktober für den gesamten Verkehr nicht möglich. Von der Sperrung ist auch der Radweg bei Alerheim in Richtung Harburg betroffen. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist die Erneuerung einer Wasserleitung. Das teilt das Landratsamt mit. (AZ)

