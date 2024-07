Kreistag entscheidet in hitziger Sitzung über Zukunft der Geopark-Besucherzentren

Selten ist Landrat Stefan Rößle in einer Sitzung des Kreistags derart kämpferisch aufgetreten. Doch er hat auch selten so viel Gegenwind bekommen, wie diesen Donnerstagvormittag. Im großen Sitzungssaal des Landratsamtes ging es um die Frage, ob das Gremium einem wichtigen Grundsatzbeschluss zustimmt: Soll es künftig sechs Besucherzentren des Unesco Global Geopark Ries in der Region geben - oder legt man die Idee zu den Akten? Das befürwortete Helmut Beyschlag (PWG/ÖDP/FDP): „Aus unserer Sicht ist es jetzt Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.“ Aus dem harten Schlagabtausch ging am Ende ein deutlicher Sieger hervor.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Rößle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Besucherzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis