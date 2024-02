Kreisumlage im Landkreis Donau-Ries soll 2024 um ein Prozent sinken

Der Kreisausschuss verständigt sich am Montag einstimmig auf die neuen Zahlen. Der neue Umlagensatz im Kreis Donau-Ries beträgt dann 48,3 Prozent.

Die Kreisumlage soll in diesem Jahr um ein Prozent sinken. Darauf hat sich der Kreisausschuss am Montag einstimmig verständigt. Der neue Umlagensatz, der dann 48,3 Prozent beträgt, wird zudem drei Jahre festgeschrieben. Landrat Stefan Rößle sprach nach der Sitzung gegenüber unserer Redaktion von einem guten Kompromiss, mit dem aus seiner Sicht alle Beteiligten gut zurechtkommen könnten. In die Abschlussberatungen zum Haushalt sei zudem die Diskussion mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vom vergangenen Freitag eingeflossen.

Dem Landkreischef zufolge ist eine Kreditaufnahme von 3,5 Millionen Euro vorgesehen, ohne die eine Senkung der Umlage in der empfohlenen Höhe nicht möglich wäre.

Kreishaushalt Donau-Ries: Kreisumlage soll sinken

Einvernehmlich sei dem Antrag der CSU/AL-JB-Fraktion zugestimmt worden, den jährlichen Investitionszuschuss an das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) von 1,5 auf 2,5 Millionen Euro anzuheben. Davon würden 2,05 Millionen an das gKU für die Kliniken und Seniorenheime fließen. 200.000 Euro stünden für andere Träger zur Schaffung von Tages- und Kurzzeitpflegeplätzen zur Verfügung. Mit 250.000 Euro rechnet der Kreis als Anteil der Stadt Nördlingen.

In den kommenden Wochen wird der Haushaltsplan von der Kreiskämmerei zusammengestellt und dem Kreistag im März zur Verabschiedung vorgelegt.

Lesen Sie dazu auch