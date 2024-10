Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Oettingen einen Unfall verursacht. Er übersah laut Polizei beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits im Kreisverkehr fahrenden bevorrechtigten 69-jährigen Autofahrer und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. (AZ)

