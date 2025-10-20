Survival-Camp, Influencerinnen und ein Mord: Krimi-Debüt sorgt für Spannung

Es war eine Premierenlesung in der Nördlinger Stadtbibliothek: die Dillinger Autorin Claire Edwards, 36 Jahre alt, verheiratet, dreifache Mutter, lebt, anders als es ihr Pseudonym vermuten lässt auch heute noch in Nordschwaben. Sie lernte in einem kaufmännischen Betrieb in Günzburg, arbeitete im Gesundheitswesen und war als Animateurin auf der Insel Kreta tätig.

Seit frühester Kindheit, schildert sie bei dieser Lesung, denkt sie sich die unterschiedlichsten Geschichten aus und bringt diese zu Papier. Ihr britisches Pseudonym, dass sie ursprünglich für Romane mit internationalem Setting wählte, ist inzwischen fester Bestandteil ihrer schriftstellerischen Arbeit. Trugen ihre bisherigen Romane Titel wie „Das Bett & Breakfest der Träume’“ oder „Das Cottage der Träume“ und waren als Cornwall-Liebesromane untertitelt, hat sie sich mit „Kampf gegen die Alb einer neuen Herausforderung gestellt, dem Kriminalroman. „Das war kognitiv eine ganz andere Nummer“, sagte sie. „Jetzt erwarten meine Leser einen guten Krimi mit starker Handlung mit unerwarteten Wendungen.“

Edwards arbeitet mit zwölf verschiedenen Perspektiven

Und anders als bei ihren Liebesromanen, die aus der Ich-Perspektive erzählt haben, hat sie in ihrem ersten Kriminalroman mit zwölf verschiedenen Perspektiven gearbeitet. „Es ist ein Bruch mit allem, was ich vorher gemacht habe“, sagt die Autorin. Die Story dreht sich ums „Überleben im Lonetal“: In einem Survival Camp am Rande der schwäbischen Alb treffen unterschiedliche Menschen aufeinander, darunter ein trauernder Witwer, ein skeptischer Oberarzt und drei Influencerinnen. Unter der Leitung des ehemaligen Soldaten Toni Fassbinder wollen sie lernen, im Wald zu überleben. Doch als eine der Teilnehmerinnen ermordet aufgefunden wird, wird das Abenteuer zum Albtraum. Für den fiktiven Nördlinger Kommissar Sepp Dreithaler sind alle Teilnehmer verdächtig, auch und vor allem der Survival-Trainer selbst. Und nun beginnt das übliche Spiel. Wer hatte ein Motiv? Was geschah wirklich im Wald? Der Einfachheit halber verzichtet Claire Edwards bei ihrer Lesung auf das genauere Aufdröseln aller zwölf Erzählperspektiven, beschränkt sich auf zwei Hauptpersonen, mit denen sie die Zuhörerinnen (es waren überwiegend Frauen unter den knapp 40 Zuhörern) durch die Handlung führt: den Trainer und den Kommissar.

Da das Überlebenstraining vom Lonetal ausgerechnet nach Ederheim führt und dort endet, ist der Rieser Sepp Dreithaler der zuständige Ermittler. Dem Claire Edwards auch während der Lesung einen nicht ganz eindeutigen schwäbischen Dialekt verleiht. Doch das tut der Geschichte keinen Abbruch, sondern lockert das Vorlesen eher sympathisch auf. Der Vortrag der Autorin wird dann von einem vorher angekündigten, aber nicht näher vorgestellten „Überraschungsgast“ unterbrochen, der - zur Überraschung nicht weniger Zuhörer - wie in einer Art Verkaufsveranstaltung Survivalequipment präsentiert: eine Mini-Wasseraufbereitungsanlage in Flaschenform, ein High-Tech-Feuerzeug, das auch bei Nässe funktioniert und anderes. Erst auf Nachfrage aus dem Publikum wird klar, dass der Gast Rettungssanitäter, Bundeswehrausbilder und der Ehemann von Claire Edwards ist, der dann auch mit weiteren Erste-Hilfe-Empfehlungen nicht hinter dem Berg hält und im richtigen Anbringen eines Druckverbandes gipfelt. Erst danach ging es weiter im Romantext, dessen Ende zwar nicht neudeutsch „gespoilert“ wurde, aber dennoch mit der Entlastung des Hauptverdächtigen aufwartete. Danach stand die Autorin für Fragen bereit. Die wichtigste: Wie wird man Schriftstellerin in einem gesättigten Markt? Antwort: Man braucht viel Selbstmotivation, Durchhaltevermögen, Ausdauer, Geduld und einen langen Atem.