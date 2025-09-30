Wie KI an den Rieser Gymnasien genutzt wird

Mal eben Chat GPT eine Hausarbeit schreiben lassen oder nach dem Ergebnis der Mathehausaufgaben fragen? Die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) schreitet rasant voran. Zahlreiche Programme sind für jedermann frei zugänglich, ihre Nutzung ist so normal geworden wie eine klassische Google-Suche. Diese Entwicklung stellt nicht nur Wirtschaft und Wissenschaft vor gewaltige Herausforderungen, sondern auch unser Bildungssystem. Die Künstliche Intelligenz hat längst ihren Weg in die Klassenzimmer der Rieser Gymnasien gefunden.

Von Schülern werde sie unter anderem bei Projektarbeiten und Hausaufgaben verwendet, wobei das genaue Ausmaß nur schwer einzuschätzen sei, meint Christian Heinz, Schulleiter des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen. KI müsse beim Lernen helfen, nicht das Lernen verhindern – doch genau das sei leider oftmals der Fall. Wer blind Lösungen von KI abschreibt, lerne nichts dazu, fügt er an. Diese Auffassung teilt die Direktorin des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen, Dr. Renate Rachidi, und betont die Gefahr, sich zu sehr auf künstliche Intelligenz zu verlassen: „KI beruht auf Wahrscheinlichkeiten, aber sie weiß nichts. Wenn sie dann halluziniert, sprich Falschaussagen abgibt, klingt das zwar plausibel, da alles auf Wahrscheinlichkeiten beruht, ist aber trotzdem falsch.“ Daher sei es wichtig, den Schülern beizubringen, die Ergebnisse von KI kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls nachzurecherchieren, führt sie weiter aus.

Vor Prüfungen werden die Smartphones eingesammelt

Besonders herausfordernd ist der Umgang mit KI in Prüfungssituationen. Christian Heinz geht zwar nicht davon aus, dass KI übermäßig oft in Schulaufgaben und Tests verwendet wird, es sei allerdings schon vorgekommen. „Das ist ungerecht denen gegenüber, die auf KI verzichten – allerdings nicht immer leicht nachzuweisen. Am Nördlinger Gymnasium sieht man das ähnlich. Ab der Oberstufe sammle man deshalb vor jeder Prüfung die Smartphones ein. Zwar sei man sich bewusst, dass es auch kleinere Geräte als Handys gebe und man nie alles vollständig kontrollieren könne, sagt Dr. Renate Rachidi, aber allein die Präsenz des Lehrpersonals und das Signal der Kontrolle würden viele Schülerinnen und Schüler vom Einsatz Künstlicher Intelligenz abschrecken.

Von Detektoren, die in der Lage sind zu erkennen, wann und wo von digitalen Endgeräten aus das Internet verwendet wird, halten beide wenig. „Da fühlt man sich doch wie im Gefängnis“, begründet der Oettinger Schulleiter seine Entscheidung. Es bringe zwar wenig, nur ans Gute zu glauben, aber ein gewisses Grundvertrauen in die Schüler sei dennoch vonnöten. Das zeichne das Oettinger Schulkonzept aus. Er habe auch schon einige Nachrichten von Eltern erhalten, die den Einsatz solcher Detektoren vorschlugen – ihnen habe er die gleiche Antwort gegeben. Künstliche Intelligenz hat natürlich auch positive Seiten. Es sei zu kurz gedacht, KI pauschal zu verteufeln, so Direktor Christian Heinz. Im Unterricht werde KI zum Beispiel eingesetzt, um Interviews mit längst verstorbenen Personen zu führen – deren Rolle dabei von ChatGPT oder anderen KI-gestützten Programmen übernommen wird, erklärt die Schulleiterin des THG in Nördlingen. So sei es Schülern unter anderem möglich gewesen, mit „Leonardo da Vinci“ zu korrespondieren. Christian Heinz ist überzeugt, dass KI vor allem bei einfachen, repetitiven Aufgaben von immensem Nutzen sei, da dadurch Zeit für andere Dinge gewonnen werden könne. Schüler könnten etwa englische oder französische Texte auf Rechtschreibfehler korrigieren lassen und sich damit gezielt auf Prüfungen vorbereiten.

Fremdsprachenunterricht: KI kann Hörverstehensaufgaben erstellen

KI erweist sich jedoch nicht nur für Schülerinnen und Schüler als hilfreich. Fremdsprachenlehrern sei sie laut Renate Rachidi besonders nützlich, um Hörverstehensaufgaben zu erstellen. Das sei vorher sehr zeitaufwendig gewesen und nun deutlich leichter – aber auch besser auf das Leistungsniveau der Schüler abgestimmt – möglich. Die Integration von KI in den Schulalltag bringt neben Vorteilen auch zahlreiche Herausforderungen mit sich – von der fairen Nutzung über den Umgang mit Künstlicher Intelligenz in Prüfungen zu Falschnachrichten. An den Rieser Gymnasien konnten bereits viele Lösungen gefunden werden, doch KI entwickelt sich stets weiter und so wird sie auch weiterhin ein zentrales Thema bleiben.