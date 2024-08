Das ist beim ersten Kulturfestival in Nördlingens Altstadt geboten

Zwei Tage im September wird Nördlingens Altstadt zur Bühne und Leinwand gleichermaßen. Dann erstrahlt der Daniel kunstvoll erleuchtet, in der Stadtbibliothek wird Theater gespielt, man trifft sich im Ochsenzwinger zum Heimatpicknick, kann Künstlern über die Schulter schauen, diskutiert im philosophischen Café im Museum Augenblick oder lauscht einem Konzert in der Türmerstube. Das sind nur einzelne Punkte aus dem reichhaltigen Programm des Kulturfestivals, das am 21. und 22. September sozusagen über Nördlingens Bühne geht. Mehr als 200 lokale Kulturschaffende bieten dann mit mehr als 100 einzelnen Programmpunkten 24 Stunden lang Kultur pur. Seit dieser Woche steht das Programm fest und ist auf der Website der Stadt Nördlingen abrufbar.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis