Blick ins Zimmer der Prinzessin: Das erwartet Besucher im Schloss Oettingen

Das Residenzschloss Oettingen öffnet seine Türen für die Saison 2022 mit einem umfangreichen Programm aus Führungen und Veranstaltungen.

Die alten Parkettböden wurden aufpoliert, Mobiliar, Gemälde, Ausstellungsstücke und Stuckdecken abgestaubt, Vorhänge abgesaugt und Fenster geputzt: Vier Damen waren in den letzten Wochen damit im Oettinger Residenzschloss beschäftigt, damit am Wochenende alles für die neue Saison bereit ist. Die Oettingen-Spielberg‘sche Verwaltung hat für dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt.

Schlossführungen: Die Führungen beginnen mit einem Rundgang durch die Ausstellung „Hofgeschichten“, anschließend sind die weiße Treppe, die ehemaligen Wohnräume der fürstlichen Familie und die ehemaligen Repräsentationsräume mit dem großen Festsaal zu sehen. Die Führungen finden an Samstagen, Sonn- und Feiertagen um jeweils ab 14 Uhr statt. In den Ferien gibt es dienstags bis sonntags jeweils um 14 Uhr eine Führung. Für die normalen Führungen ist keine Anmeldung erforderlich.

Was im Residenzschloss Oettingen geboten ist

Privatführungen: An den Wochentagen Dienstag bis einschließlich Freitag können private Führungen zur gewünschten Zeit gebucht werden. Eine Reservierung ist möglich bis zum Vortag um 12 Uhr per E-Mail an Reservierung@Oettingen-Spielberg.de oder unter Telefon 09082/9694-12.

Auch das Prinzessinnenschlafzimmer wird bei den Schlossführungen gezeigt. Es ist Teil der ehemaligen Wohnräume der fürstlichen Familie. Foto: Bild: Roland Wiedenmann

Geburtstag: Gräfin Johanna zu Oettingen-Spielberg, Freiin von Schwendi, hätte im Juni 2022 ihren 350. Geburtstag. Zahlreiche Projekte im Schloss und der Stadt Oettingen wurden von ihr initiiert. Am 12. Juni und am 3. Juli gibt es zu diesem Thema jeweils um 14.30 Uhr Sonderführungen. Die Besucher erwartet ein Geburtstagsempfang und anschließend geht es in die Sonderführung „Happy Birthday Gräfin Johanna“. Anmeldung erforderlich.

Mit Taschenlampen durchs Oettinger Schloss

Kinderprogramm: Eine Abenteuerführung gibt es für Kinder ab sechs Jahren am 21. April, 26. August und 3. November jeweils um 20.30 Uhr. Das Licht bleibt ausgeschaltet, Taschenlampen sind mitzubringen. Märchenführungen „Auf den Spuren der Gebrüder Grimm märchenhaft und entdeckerisch durchs Schloss“ finden zu folgenden Themen statt: Dornröschen am 9. Juni, Aschenputtel am 11. August, Schneewittchen am 18. August. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Am 4. und am 25. August gibt es Sonderführungen für Kinder. Wer als Prinz oder Prinzessin verkleidet erscheint, erhält freien Eintritt, Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Auch beim Kinderprogramm ist eine Anmeldung erforderlich.

Schloss & Schampus: Die Nachtführung durch die beleuchteten Residenzräume mit Champagner findet statt am 11. August um 20.30 Uhr. Anmeldung erforderlich.

Geschichte der Grafschaft Oettingen

Buchvorstellungen: Am 11. Mai wird die Schwäbische Forschungsstelle Augsburg ein Buch über die Geschichte der Grafschaft Oettingen im 14. Jahrhundert vorstellen. Eine weitere Buchvorstellung findet am 22. Mai statt. Rolf Bidlingmaier, Leiter des Stadtarchivs Metzingen, präsentiert im Rahmen der Rieser Kulturtage sein Werk über das Oettinger Schloss im Festsaal vor.

Residenzkonzerte: Vom 15. Mai bis 15. Oktober finden die Oettinger Residenzkonzerte wieder im Festsaal statt, der Saal gilt als einer der schönsten Säle in Süddeutschland mit einer fantastischen Akustik. Am 2. Juli . gibt es außerdem ein Klassik-Open-Air im Schlosshof. Informationen zu den Konzerten und Kartenreservierungen unter www.oettinger-residenzkonzerte.de sowie bei der Tourist-Information der Stadt Oettingen unter Telefon 09082/709-52.

Internationales Violinfestival: Im Zweijahresrhythmus richtet die Stadt Oettingen diese besondere Festivalwoche aus. In diesem Jahr werden vom 29. August bis zum 4. September im großen Festsaal Konzerte von klassisch bis modern zu hören sein. Weitere Informationen bei der Tourist-Information Oettingen unter Telefon 09082/709-52.

Poetry Slam: Bereits zum dritten Mal findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Rieser Poetry Slam am 1. Juli ein literarischer Dichterwettstreit im Schlosshof statt. Weitere Informationen bei der Tourist-Information Oettingen unter Telefon 09082/709-52.

Multivisionsshow: Am 7. Oktober zeigt Michael Martin die Multivisionsshow „Terra – Gesichter der Erde“ im Festsaal. Der renommierte Wüstenfotograf reiste seit 2017 für das Projekt. Infos und Kartenreservierung unter www.michael-martin.de/tickets. (AZ)

Anmeldung für alle Veranstaltungen und Sonderführungen per E-Mail an Reservierung@Oettingen-Spielberg.de oder unter Telefon 09082/9694-12.