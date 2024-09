So war das Kulturfestival in Nördlingen

Christian Möwes beschreibt dem Publikum ein Bild fürs innere Auge: Ein Fluss schlängelt sich sanft durch eine hügelige Landschaft hindurch. Damit beginnt der Leiter des Chaosorchesters im vollen Stadtsaal Klösterle das Konzert und sein 100-köpfiges Ensemble stimmt „The River she is flowing“ an, ein Lied von Sun Bear vom nordamerikanischen Stamm der Chippewa. Das Orchester wiegt sich zu den Wellen der Musik, wenn die Melodie anschwillt und voller wird. Eine Zuhörerin ist begeistert: „Dass das so großartig ist, hatte ich nicht erwartet“, sagt sie nach der Vorstellung.

