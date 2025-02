"Wir sind die Brandmauer“: Kundgebung in Nördlingen geplant

Angesichts eines bundesweit erstarkenden Rechtsrucks, zunehmender Angriffe auf demokratische Institutionen und einer wachsenden Spaltung der Gesellschaft ruft ein breites Bündnis aus Jugendorganisationen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu einer Kundgebung in Nördlingen auf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer – Für Demokratie und Vielfalt" soll am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr auf dem Nördlinger Marktplatz ein starkes Signal für ein offenes, tolerantes und solidarisches Miteinander gesetzt werden.

Die Veranstalter sehen die Demokratie in Deutschland zunehmend unter Druck: Rechtsextreme Ideologien gewinnen an Einfluss, die Brandmauer in Parlamenten und Kommunen gegen Rechtsaußen bröckle und der gesellschaftliche Zusammenhalt werde durch Hass und Hetze gefährdet. Die Kundgebung soll ein unübersehbares Zeichen setzen, dass eine breite Mehrheit im Ries und in Deutschland hinter den demokratischen Grundwerten steht und für Menschenwürde eintritt.

Kundgebung für Vielfalt am 15. Februar in Nördlingen

Die Initiative zur Kundgebung geht von den Jugendorganisationen der SPD, Grünen und Die Linke und werde von einem breiten Spektrum zivilgesellschaftlicher Organisationen und Initiativen unterstützt, wie es in der Mitteilung heißt. Unter anderem würdejn sich der DGB-Kreisverband Donau-Ries sowie der KDFB Nördlingen an der Veranstaltung beteiligen. Aufgrund der zeitlichen Knappheit stehen weitere Zusagen für Beteiligung noch aus.

Auf den Social-Media-Kanälen der Jugendorganisationen sollen laufend alle Organisationen angegeben werden, die ihre Unterstützung noch zusagen. „Wir erleben derzeit eine besorgniserregende Verschiebung des politischen Diskurses nach rechts. Demokratische Prinzipien werden zunehmend infrage gestellt, und die Brandmauer gegen extremistische Tendenzen in den Parlamenten bröckelt“, erklärt Elisa Pfaff, Sprecherin der Grünen Jugend Schwaben. „Deshalb setzen wir mit dieser Kundgebung ein klares Zeichen: Wir stehen für eine offene, solidarische und vielfältige Gesellschaft.“

Demo in Nördlingen wird unter anderem von Jugendorganisationen veranstaltet

Auch Kamil Mosek, Vorsitzender der Jusos Donau-Ries, betont die gesellschaftliche Bedeutung der Demonstration: „Wir dürfen nicht zulassen, dass antidemokratische und menschenfeindliche Ideologien weiter Raum gewinnen. Unsere Gesellschaft ist eine starke Stimme in diesen dunklen Zeiten - daher müssen wir uns aktiv für Demokratie und Vielfalt einsetzen.“

Die Organisatoren laden alle BürgerInnen herzlich ein, an der Kundgebung teilzunehmen und ein starkes Zeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen. (AZ)