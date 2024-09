Pop-Up-Galerie in Nördlinger Villa: Zwischen Kunst und Hausbesetzung

Ein Wochenende lang haben die drei Rieser Künstler Wolfgang Mussgnug, Wolf J. Gruber und Florian Wenninger eine aktuell leer stehende Villa in der Nördlinger Oskar-Mayer-Straße als Pop-Up-Galerie „instandbesetzt“. Und einen Flair von Hausbesetzung hatte die Ausstellung durchaus. Obwohl natürlich alles seine Richtigkeit hatte: Dass Familie Stumpf, der die Immobilie gehört, hatte das Objekt während der Renovierungsphase zur Verfügung gestellt.

Dr. Franziska Emmerling stellte in ihrer Einführung bei der Vernissage am Freitagabend - sinnigerweise vor der Eingangstür des Hauses - das Haus, die Künstler und ihre darin ausgestellten Werke den zahlreich erschienenen Kunst- und Kulturfreunden vor, nicht ohne das Haus selbst zu würdigen: „Wir befinden uns heute in einem besonderen Moment in der Geschichte dieses Hauses. Bevor die Renovierung beginnt, hat es noch einmal die Chance erhalten, durch die Kunst auf eine andere Weise zu strahlen. Als ob es sich, bevor es zu neuem Leben erweckt wird, noch einmal in seiner rohen, ungeschliffenen Form zeigen will.“ Und tatsächlich: die drei Künstler haben zu diesem „Outing“ nicht nur ihre eigenen Ideen eingebracht, sondern sich auch von den Gegebenheiten des Hauses inspirieren lassen. Jeder konnte eines der drei Stockwerke völlig unabhängig von den anderen bespielen. Die farbenfrohen, großformatigen Gemälde von Florian Wenninger changierten zwischen figurativer Kunst und Abstraktion, der Künstler selbst bezeichnet seine Arbeiten mit dem Begriff „Entfiguration“.

Wolf J. Gruber: Besprühte Wände zwischen Realität und Fantasie

Das Treppenhaus führte in den ersten Stock, in dem Werke von Wolf J. Gruber mit den von ihm vollgesprühten Wänden verschmolzen und die Frage stellten, wo steht man zwischen Realität und Fantasie. Manche Botschaften waren versteckt, subtil, leise. Manche schrien es fast heraus, wenn man sich die Zeit nahm, den Wirrwarr des überwältigenden Eindrucks zu entschlüsseln. In jedem Fall war man zum Nachdenken gezwungen.

Im zweiten Stock änderte sich der Rhythmus komplett und man begegnete Wolfgang Mussgnugs Kunst. Spektakulär beleuchtete Glasobjekte trafen auf Werke, die Anleihen an Naturmaterialien und Poesie nahmen. Anders, als man ihn kennt, waren von ihm auch sozialkritische Installationen zu sehen: etwa die in Anlehnung an die von KP Brehmer auf der Dokumenta 5 gezeigte, um 180 ° gedrehte Korrektur der Nationalflaggen. Hier durfte man sich fragen, was sich seit 1972 hinsichtlich sozialer Ungerechtigkeit in unserem Land geändert hat und sich ob des Ergebnisses erschüttern lassen. „Ich will in einer Welt leben, die von Kunst erschaffen und nicht nur mit Kunst dekoriert wird“, lässt sich der legendäre Street-Art-Künstler Banksy zitieren. Und vieles von dem, was er damit meint, fand sich auch in den Arbeiten des „Rieser-Kunst-Dreiklangs“, der leider nur drei Tage lang erklingen durfte. Doch der eindrucksvoll bewies, dass Kunst verändern kann und will und soll. Damit schloss auch Dr. Emmerling ihre kompetente Einführung: „Kunst, Veränderung und damit Hoffnung ist möglich. Überall.“