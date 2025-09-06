Der besondere Krug zum Stadtmauerfest: So viel Bier passt rein

Kupferkrüge sind schon seit der Antike als Trinkgefäße verwendet worden. Bereits in Ägypten oder im alten Griechenland nutzten Menschen Kupfer aufgrund seiner Haltbarkeit und seiner antibakteriellen Eigenschaften auch als Trinkgefäß. Besonders im Mittelalter waren Kupferkrüge in Europa weit verbreitet. Deshalb ist es einleuchtend, dass auch beim Historischen Stadtmauerfest 2025 aus solchen Krügen getrunken werden kann. Dank Bernd Meyer.

