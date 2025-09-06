Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Kunstvolle Kupferkrüge zum Stadtmauerfest: Limitierte Unikate von Spenglerei Meyer

Nördlingen

Der besondere Krug zum Stadtmauerfest: So viel Bier passt rein

Die Spenglerei Meyer aus Löpsingen fertigt zum Historischen Stadtmauerfest 2025 besondere Krüge an. Auf Wunsch werden die sogar personalisiert.
Von Peter Urban
    • |
    • |
    • |
    Sie stellen die Kupferkrüge her und verkaufen sie auch: Susi, Heinrich und Bernd Meyer aus Löpsingen.
    Sie stellen die Kupferkrüge her und verkaufen sie auch: Susi, Heinrich und Bernd Meyer aus Löpsingen. Foto: Peter Urban

    Kupferkrüge sind schon seit der Antike als Trinkgefäße verwendet worden. Bereits in Ägypten oder im alten Griechenland nutzten Menschen Kupfer aufgrund seiner Haltbarkeit und seiner antibakteriellen Eigenschaften auch als Trinkgefäß. Besonders im Mittelalter waren Kupferkrüge in Europa weit verbreitet. Deshalb ist es einleuchtend, dass auch beim Historischen Stadtmauerfest 2025 aus solchen Krügen getrunken werden kann. Dank Bernd Meyer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden