Kurzarbeit im Ries? Das sagen Unternehmenschefs zur Wirtschaftslage

Die Wirtschaftskrise kommt offenbar bei einigen Menschen in der Region direkt an: Wie ein Sprecher der Agentur für Arbeit Donauwörth auf Anfrage unserer Redaktion sagt, nehmen Stellenstreichungen zu. Betriebe, die mindestens zehn Prozent ihrer Belegschaft entlassen, müssen das der Agentur melden. Man beobachte im gesamten Agenturbezirk, dass Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, teils ganz schließen müssten. Auch die Anzahl der Anzeigen von Kurzarbeit habe zuletzt leicht zugenommen. Im Ries kursieren Namen von Unternehmen, die angeblich betroffen sein sollen.

