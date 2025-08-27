Kleine Beute, großer Ärger: Ladendieb wird erwischt

Waren im Wert von gerade einmal 3,85 Euro hat ein 63-Jähriger in Nördlingen gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, gegen 7.50 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Wemdinger Straße. Laut Polizeibericht beobachtete eine Mitarbeiterin den Mann dabei, wie er eine Verpackung Taschentücher öffnete und einen Teil davon in seine mitgeführte Stofftasche steckte. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Des Weiteren erhielt er ein Hausverbot für den Verbrauchermarkt.
Nördlingen
