Ladendieb in Nördlingen: 63-Jähriger stiehlt Taschentücher und wird gefasst

Nördlingen

Kleine Beute, großer Ärger: Ladendieb wird erwischt

Eine Mitarbeiterin beobachtet den Mann dabei, wie er Taschentücher in eine Stofftasche steckt. Er erhält eine Strafanzeige.
    Wegen des Diebstahls von Taschentüchern hat ein 63-Jähriger jede Menge Ärger.
    Wegen des Diebstahls von Taschentüchern hat ein 63-Jähriger jede Menge Ärger. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolfoto)

    Waren im Wert von gerade einmal 3,85 Euro hat ein 63-Jähriger in Nördlingen gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, gegen 7.50 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Wemdinger Straße. Laut Polizeibericht beobachtete eine Mitarbeiterin den Mann dabei, wie er eine Verpackung Taschentücher öffnete und einen Teil davon in seine mitgeführte Stofftasche steckte. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Des Weiteren erhielt er ein Hausverbot für den Verbrauchermarkt.

