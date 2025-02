Kassiererin erwischt Ladendieb in Nördlingen

Eine Kassiererin hat einen Mann am Dienstagnachmittag in einem Laden in der Gewerbestraße in Nördlingen beim Diebstahl gehindert. Dem Polizeibericht zufolge zahlte ein 66-Jähriger in dem Geschäft zwei Waren, hatte aber auch andere Waren in seinem Rucksack versteckt, die er hinausschmuggeln wollte. Das Diebesgut hatte einen Wert von 22 Euro. Die Kassiererin bemerkte den Diebstahl und meldete diesen der Polizei. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (AZ)

