Ladendieb rastet in Nördlingen völlig aus und landet in Notaufnahme

Einen Ladendieb hat die Polizei am Montag in Nördlingen nach großen Widerständen festgenommen. Dem Polizeibericht zufolge erhielt die Polizei gegen 17.30 Uhr einen Anruf, dass sich in der Würzburger Straße ein Mann auffällig verhalten würde. Er hatte Kleidungsstücke bei sich, an denen er gerade die Diebstahlsicherungen entfernte. Bis zum Eintreffen der Streifenbeamten war der Mann nicht mehr vor Ort. Einige beschädigte Diebstahlsicherungen konnten sie jedoch finden.

Den Mann fanden die Beamten nach einer kurzen Fahndung hinter dem Gebäude eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße. Er versuchte zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten zu Fuß verfolgt und schließlich gestellt werden. Er hatte Waren im Gesamtwert von etwa 700 Euro, darunter Tabakwaren und Sportbekleidung bei sich, für die er keinen Kaufnachweis vorzeigen konnte.

Während der weiteren Sachbearbeitung auf der Polizeiinspektion Nördlingen verhielt sich der 34-Jährige sehr unkooperativ und renitent. Er versuchte, sich selbst zu strangulieren. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. In der dortigen Notaufnahme kam es zu starken Widerstandshandlungen seitens des Mannes gegen die Beamten. Er versuchte, nach den Beamten zu treten und sie zu bespucken. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen, darunter Ladendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, rechnen. (AZ)