Ladendiebstahl aufgeflogen: Aufmerksame Kassiererin stoppt Täter mit Rucksackbeute

Nördlingen

Waren für 500 Euro im Rucksack: Aufmerksame Kassiererin verhindert Ladendiebstahl

Kassiererin mit Spürsinn: Der Versuch eines Unbekannten, Waren im Wert von über 500 Euro zu stehlen, scheitert – doch der Mann rennt davon.
    Eine Flasche in einem Rucksack war einer Verkäuferin in Nördlingen aufgefallen.
    Eine Flasche in einem Rucksack war einer Verkäuferin in Nördlingen aufgefallen. Foto: Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

    Eine Kassiererin eines Supermarkts in der Nördlinger Raiffeisenstraße hat am Donnerstag einen Ladendiebstahl verhindert. Gegen 20.05 Uhr fiel ihr nach Angaben der Polizei im Einkaufswagen eines Kunden ein Rucksack im unteren Fach des Einkaufswagens auf, dort schaute eine Flasche heraus. Auf Nachfrage habe der Kunde diese aus dem Rucksack genommen und zum Bezahlen vorgelegt. Dabei habe die Kassiererin weitere Waren im Rucksack erkannt. Als sie den Kunden aufforderte, diese ebenfalls auf Förderband zu legen, rannte dieser ohne Waren aus dem Geschäft.

    Im Rucksack konnte anschließend Diebesgut im Wert von 522 Euro aufgefunden werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 185 Zentimeter groß, kräftig, ca. 30 Jahre alt, hatte einen Dreitagebart, trug eine rote Daunenjacke und eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift und schwarze Schuhe. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)

