Die Gewürzluike ist ein echter Tafelapfel

Ein Bürger aus dem Landkreis sammelt Äpfel dieser Sorte für die Tafel. Steht ein Baum dieser Sorte in kühlen Gegenden, können die Früchte grasig schmecken.

Die Nördlinger Tafel bekommt die gegenwärtige Lage sehr zu spüren: Obst wird knapper, von Supermärkten bleibt weniger für sie übrig. Gleichzeitig vergammeln Früchte selbst auf oder unter Bäumen mit gelbem Band, wo man sich eigentlich bedienen dürfte. Manche, die Streuobstwiesen besitzen, wissen nicht, wohin mit dem vielen Obst.

Dies hat einen Nördlinger dazu animiert, Zeit und Kräfte aufzubieten, um von oftmals reich tragenden öffentlichen und privaten Bäumen Früchte zu ernten, um sie der Nördlinger Tafel zukommen zu lassen. Dort erhalten Bedürftige Früchte, die in den pomologischen Büchern buchstäblich als Tafelobst geführt werden – sprich, auch für den Frischverzehr geeignet sind.

Lieber in wärmere und mittlere Lagen

Einen guten Fang machte besagter Bürger in Kleinerdlingen mit einer Gewürzluike, die sich auch für Most eignet. Wie zahlreiche in dieser Serie vorgestellte Sorten ist auch diese ursprünglich aus einem Sämling entstanden. Seit circa 1885 fand sie aus Richtung Nordwürttemberg den Weg auch in den heutigen Landkreis Donau-Ries. Meist sind gesunde Bäume anzutreffen, doch in Harburgs hochgelegener Stadelhofsiedlung hat ein Baum Spitzendürre. Dies ist auf die Neigung zu Holzfrost zurückzuführen. Wärmere und mittlere Lagen sind somit angeraten. Die meist roten Früchte mit oft typischen Streifen schmecken nur in kühlen Gegenden grasig. Ansonsten ist ein gutes Geschmackserlebnis garantiert. Die Früchte sind kaum mit anderen zu verwechseln, außer mit dem Luikenapfel, aus dem wiederum viele Sämlinge hervorgegangen sind, die schwer voneinander zu unterscheiden sind.

Kommunen, die darauf Wert legen, dass das Obst der Bäume auf Bürgerakzeptanz stößt, sind gut beraten, auf Sorten zu setzen, die vielfach verwendet werden können. Dann werden Versteigerungsaktionen oder gelbe Bänder eher ihren Zweck erfüllen. Mit der Gewürzluike bekommt die Nördlinger Tafel Äpfel, die ernährungsphysiologisch von keinem Lebensmittelgeschäft übertroffen werden. Möge sie vermehrt auch den Weg auf die Tafeln jener finden, die bislang weder auf die Donauwörther noch auf die Nördlinger Tafel angewiesen sind.

Steckbrief:

Wuchs mittelstark, gut verzweigend, dichte, runde Krone – regelmäßig auszulichten, auf nassen Böden krebsanfällig, Holz empfindlich gegen Frost Blüte: spät, lang anhaltend, Pollenspender

spät, lang anhaltend, Pollenspender Schale : bei Reife gelb mit kräftigen, dunkel- bis braunroten Streifen

: bei Reife gelb mit kräftigen, dunkel- bis braunroten Streifen Frucht: Fleisch grünlich weiß, frisch saftig, angenehm säuerlich und würzig

Fleisch grünlich weiß, frisch saftig, angenehm säuerlich und würzig Pflückreife: ab Mitte Oktober

ab Mitte Oktober Genussreife: Oktober

Oktober Haltbarkeit: März

Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.