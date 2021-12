Die Vielfalt der Weihnachtskrippen und seit wann es sie gibt

Plus Ausgangspunkt aller Krippen ist die Darstellung der Christusgeburt auf frühchristlichen Sarkophagen, Buchmalereien und Glasfenstern. Ein Überblick.

Das Wort "Krippe" gibt es im Deutschen in verschiedenen Bedeutungen. Einmal meint es den Futtertrog von Tieren, ein anderes Mal eine Einrichtung zur Pflege von Kleinkindern, in unserem Fall aber geht es um die Weihnachtskrippe.