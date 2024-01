150 Jahre: Diese Feuerwehrfeste finden 2024 im Kreis Donau-Ries statt

Gleich acht freiwillige Feuerwehren feiern in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. Ein Überblick über die Feuerwehrfeste im Landkreis Donau-Ries.

Im Jahr 2024 geht es rund im Landkreis Donau-Ries. Neben zahlreichen Volksfesten, Ausstellungen und musikalischen Events haben in diesem Jahr auch wieder einige Feuerwehren etwas zu feiern, nämlich ihr 150-jähriges Bestehen. Vom Frühjahr bis in den Spätsommer geht es in insgesamt acht Gemeinden rund. Wo gefeiert wird und wie die Feuerwehren ihre Jubiläen begehen.

Nähermemmingen: Zwei Tage feiert die Freiwillige Feuerwehr Nähermemmingen ihr 150. Bestehen. Am 4. Mai geht es um 14 Uhr los: Es wird gegrillt und neben einem Kuchenbüfett gibt es auch ein Programm und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Ab 16 Uhr gibt es dann mehrere Schauübungen der Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen, Baldingen und Nähermemmingen. Ab 21 Uhr steigt die „Hot as Fire Party“. Am Tag darauf findet ab 13.30 Uhr der große Festumzug mit anschließendem Fahneneinmarsch statt. Danach lässt die Freiwillige Feuerwehr Nähermemmingen ihr Jubiläum mit einem Abendessen im Festzelt ausklingen.

Feuerwehrfeste im Kreis Donau-Ries: In acht Gemeinden wird gefeiert

Monheim: Ab dem 13. Juni feiert die Freiwillige Feuerwehr Monheim ihr 150. Jubiläum. Für den ersten Tag ist ein Kabarettabend mit dem Kabarettisten Stefan Kröll geplant. Die Karten dafür können bereits jetzt bei der Stadt Monheim erworben werden. Am Tag darauf veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Monheim ein Public Viewing zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Für den 15. Juni sind eine Fahrzeugschau sowie ein Kindernachmittag geplant. Am Abend wird eine Party gefeiert. Für den kommenden Tag steht dann der große Festumzug an, bevor am 17. Juni das Fest mit dem „Tag der Vereine“ endet.

Herkheim: Die freiwillige Feuerwehr startet ihr 150. Gründungsfest am 14. Juni. Um 18.30 Uhr ist der traditionelle Bieranstich, bevor es, wie in Monheim, ein Public Viewing zum Start der Fußball-Europameisterschaft gibt. Nach dem Spiel findet noch eine Plattenparty statt. Am zweiten Tag gibt’s um 11 Uhr die „Feuerwehr zum Anfassen“. Im weiteren Kinderprogramm ist ab 13.30 Uhr auch eine Kinderdisco geplant. Später am Nachmittag findet dann zum 40. Jubiläum der Jugendfeuerwehr ein Jugendwettbewerb statt. Ab 20.30 Uhr ist ein bunter Abend geplant. Der Festtagsumzug startet am 16. Juni um 13.30 Uhr. Anschließend finden noch ein „Traktorziehen“ sowie ab 19 Uhr eine Party statt.

56 Bilder Schlagerparty mit Bernhard Brink beim Feuerwehrfest Munningen Foto: Josef Heckl

150 Jahre FFW: Donau-Rieser Feuerwehren feiern mit Fahneneinmarsch

Ederheim: Am 21. Juni startet das Fest zum 150. Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Ederheim. Eröffnet wird das Jubiläum mit dem traditionellen Bieranstich. Am selben Abend findet ab 21.30 Uhr eine Plattenparty statt. Am zweiten Feiertag ist neben mehreren Veranstaltungen am Tag auch ein Auftritt der Würzbuam für 21 Uhr geplant. Der Festumzug mit anschließendem Fahnenmarsch ist für den 23. Juni angesetzt. Für den vierten und letzten Tag der Feierlichkeiten ist von 17 bis 20 Uhr ein politischer Abend vorgesehen. Zu Gast ist unter anderem der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Herblingen: Die Freiwillige Feuerwehr Herblingen startet am 28. Juni mit der Feier ihres 150. Jubiläums. Los geht’s um 18 Uhr mit dem Bieranstich. Anschließend findet ein Wettkampf der Festdamen statt, bevor ab 22 Uhr eine Party geplant ist. Um 14 Uhr des Folgetages ist eine Vorführung eines Löschroboters angesetzt, wenngleich noch nicht ganz sicher ist, ob dies auch klappen wird, wie es vonseiten der FFW Herblingen heißt. Ab 21 Uhr ist erneut eine Partynacht angesetzt. Am dritten und letzten Tag der Feierlichkeiten startet um 13.30 Uhr der traditionelle Festumzug mit anschließendem Fahneneinmarsch in die Festkapelle Fremdingen.

Mit viel Bier und Partynächten feiern die Feuerwehren 150-jähriges Bestehen

Megesheim: Ab dem 4. Juli feiert die Freiwillige Feuerwehr Megesheim ihr 150. Gründungsfest. Am ersten Tag ziehen die Mitglieder um 19.30 Uhr in das Festzelt ein. Anschließend gibt es einen Vereinsabend mit Ansprachen und Ehrungen. Am Tag darauf geht dann die Party so richtig los: Unter dem Motto „Mechasa lässt die Sau raus“ sorgen mehrere Bands und DJs am Abend für Stimmung. Die Party geht auch am 6. Juli weiter. Ab 14 Uhr gibt es einen Feuerwehrwettbewerb für Kinder. Später findet ein bunter Abend statt. Für den 7. Juli ist der große Festumzug ab 13.30 Uhr geplant. Anschließend findet der Fahneneinmarsch der Festkapelle Maihingen statt.

Möttingen: Auch in Möttingen wird in diesem Jahr 150. Jubiläum gefeiert. Auftakt ist am 11. Juli ab 18.30 Uhr mit traditionellem Bieranstich und dem anschließenden Abend der Vereine und Betriebe. An den nächsten beiden Abenden steigen jeweils ab 21 Uhr die „Black & White XXL“-Party und am Tag darauf der Partyabend mit Die Bande. Am 14. Juli startet der traditionelle Festumzug und Fahneneinmarsch ab 13.30 Uhr, bevor es um 20 Uhr zur „Abrissparty“ geht.

Mündling: Zum Abschluss feiert die Freiwillige Feuerwehr Mündling ab dem 2. August ihr 150. Bestehen. Um 18.30 Uhr findet ein Standkonzert an der Mündlinger Schule statt, bevor es anschließend einen Marsch zum Festzelt gibt. Nach dem Bieranstich findet der Stimmungsabend statt. Am Tag darauf sind dann die Bands Die Wölf und die Fäaschtbänkler zu Gast in Mündling. Start ist um 19 Uhr, die Karten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf. Am 4. August startet ab 14 Uhr der Festumzug mit anschließendem Fahneneinzug, bevor es erneut einen Stimmungsabend gibt. Am letzten Tag der Feier ist ab 19 Uhr die „Kreismeisterschaft der Festdamen“, bevor Saustoimusi die Feier abschließt.