Landkreis Donau-Ries

vor 1 Min.

35-Stunden-Woche für Lokführer? "Das ist so nicht umsetzbar"

Plus Schon jetzt ist der Markt für Lokführer leer, auch im Landkreis Donau-Ries. Die GDL möchte kürzere Arbeitszeiten – was das für die Bahnunternehmen bedeuten würde.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Ohne sie ist die Verkehrswende nicht möglich, kein anderes Fahrzeug kann so viele Menschen gleichzeitig von Augsburg nach Bopfingen oder von Nördlingen nach Donauwörth bringen: Lokführer, wie sie umgangssprachlich genannt werden, offizielle Berufsbezeichnung: Triebfahrzeugführer. Kürzlich schilderte Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg gegenüber unserer Redaktion, dass der Lokführermarkt in Südbayern nahezu leer sei. Dazu heißt es von Lokführern bisweilen hinter vorgehaltener Hand, dass viele Menschen die Prüfung nicht schaffen. Was macht die so kompliziert? Und ist es in ländlicheren Regionen schwerer, Triebfahrzeugführer zu finden?

Das erste Jahr für Go-Ahead im Landkreis Donau-Ries war von Problemen geprägt, neben den großen Vorfällen und Baustellen gab es auch ganz profan Zugausfälle aufgrund von Krankheit. Doch auf dem Arbeitsmarkt sieht es mager aus, aktuell sind keine Lokführer im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth arbeitslos gemeldet, wie Sprecherin Christine Jung mitteilt. In der Region waren 2022 in diesem Bereich im Schnitt zwei Arbeitslose verzeichnet, bayernweit waren es 39 Personen, neuere Zahlen liegen nicht vor. Die Nachfrage sei aber da, Quereinsteiger werden gesucht, die dann von den Betreibern umgeschult werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen