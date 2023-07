Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

800 Gramm Marihuana und 100 Gramm Haschisch: Drei Donau-Rieser vor Gericht

Plus Egal ob drei oder 800 Gramm: Wer im Landkreis Donau-Ries Marihuana besitzt, dem droht eine Anklage. Wie sieht so ein Gerichtstermin aus? Ein Besuch.

Von Nicolas Friese

Gras, Weed, Dope oder Mary Jane: Im Landkreis Donau-Ries wird Marihuana verkauft und konsumiert. Immer wieder werden junge Menschen dabei von der Polizei erwischt – oftmals geht der Fall vor Gericht. Wie streng ahnden Richter solche Straftaten? Ein Besuch bei drei Gerichtsterminen.

Es ist 16.04 Uhr, als eine Polizeistreife die jungen Männer aus Nördlingen an einer Raststelle anhält. In Panik gibt der 22-jährige Fahrer des Autos seinen Joint an den Beifahrer weiter. Der steckt ihn in seine Unterhose. Bei der Kontrolle finden die Beamten den Joint. Jetzt steht der Autofahrer in Nördlingen vor Gericht und Richter Andreas Krug will von ihm wissen, warum er den Joint weitergegeben hat. "Ich dachte nicht, dass sie meinen Kumpel und mein komplettes Auto durchsuchen werden", antwortet der 22-Jährige. 5,3 Gramm Haschisch, 3,1 Gramm Marihuana und ein Fläschchen THC-Öl finden die Beamten im Kofferraum des Nördlingers. Danach durchsuchen sie die jungen Männer. Der 22-Jährige nimmt die Schuld für den Joint auf sich.

