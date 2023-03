Ab April sollen die modernen Go-Ahead-Züge auf der Riesbahn rollen

Plus Go-Ahead kündigt an, ab April selbst die alten Züge zwischen Aalen und Donauwörth zu ersetzen. Ein Bahn-Insider meint aber: Ersatzverkehr könne es jederzeit wieder geben.

Jetzt soll es doch schon ab dem 1. April so weit sein: Dann möchte Go-Ahead selbst die beiden Zugumläufe der Weser Ems Eisenbahn (WEE) übernehmen, wie das Unternehmen ankündigt. Einen Zusammenhang mit dem Unfall vom Montagabend gebe es nicht, sagt Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg. Denn der Vertrag mit WEE sei bereits am 3. März zum Monatsende gekündigt worden. Doch ein Branchenkenner zeigt sich hinsichtlich des Ersatzverkehrs skeptisch.