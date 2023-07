Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Ab ins Wasser: So gesund ist Schwimmen wirklich

Plus In den Freibädern in Donauwörth und Nördlingen kann man bereits vor dem Arbeitstag seine Bahnen ziehen. Doch ist Schwimmen wirklich so gesund?

Von Martina Bachmann

Eintauchen. Kurz bleibt die Luft weg, so kühl ist das Wasser an diesem Morgen im Freibad. Jetzt nur nicht gleich wieder raus zum wärmenden Handtuch, nein, drinbleiben. Arme nach vorn, auseinander, nach hinten ziehen, Beinschlag, Arme wieder nach vorn. Und dann gleiten, einfach nur kurz gleiten, hinein in diesen neuen Tag. Ab 7 Uhr morgens kann man in Nördlingen im Freibad auf der Marienhöhe seine Bahnen ziehen. In Donauwörth ist das Sportbecken am Montag, Mittwoch und Freitag sogar schon ab 6 Uhr geöffnet. Und wenn man mit denen spricht, die da morgens ihre Bahnen ziehen, hört man immer wieder, wie gut das Schwimmen tue, wie befreiend es sei und wie viel besser der Start in den Tag so klappe. Doch ist Schwimmen wirklich für jeden gesund?

Nein, lautet die recht deutliche Antwort von Dr. Raffaella Hesse, Leiterin des Gesundheitsamtes Donau-Ries. Dies gelte vor allem für Menschen mit bestimmten Erkrankungen und gesundheitlichen Risikofaktoren. Bei Vorerkrankungen oder gesundheitlichen Einschränkungen sollten auch Begleitfaktoren und das Trainingsmaß entsprechend der körperlichen Situation angepasst werden, betont Hesse. Zudem sei es schlicht nun einmal so, dass nicht jeder Sport für jeden geeignet sei.

