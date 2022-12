Ärger über Bahn-Chaos: Schüler kommen regelmäßig zu spät

Plus Eltern ärgern sich, dass Schülerinnen und Schüler nicht verlässlich mit dem Zug zur Schule kommen. Doch weitergehende Erstattungen von Go-Ahead gibt es wohl nicht.

Immerhin ein paar Tage können Eltern jetzt durchschnaufen, was das Zugfahren angeht – jedenfalls sofern sie rund um Weihnachten und Neujahr nirgends mit der Bahn hinmüssen. Denn die vielen Ausfälle auf der Riesbahn sorgen weiter für Ärger. Go-Ahead bemüht sich zwar um Ersatz, kassiert aber Absagen.