Ahrtal-Hilfe aus dem Landkreis: Freundschaftshaus Marienthal feiert Richtfest

Mehrere Firmen aus dem Kreis Donau-Ries haben für das "Freundschaftshaus" in Marienthal an der Ahr zusammengearbeitet. Dort steht noch einiges an Arbeit an.

Nach Monaten der Planung und Fertigung, intensivem Kontakt in das flutzerstörte Ahrtal und tagelangem Einsatz vor Ort ist es soweit: Der Rohbau für das "Freundschaftshaus Marienthal" steht. Firmen aus dem Landkreis Donau-Ries haben dafür zusammengearbeitet und verschiedene Module aus Holz gefertigt. Am Montag begannen schließlich die Arbeiten in Marienthal, am Freitag folgt das Richtfest – das ursprünglich am 15. Juli stattfinden sollte.

"Ich bin dauergestresst, seit der Flut ticken die Uhren hier anders"

Mittendrin im Geschehen ist Rolf Schmitt. Der Bundespolizist ist die Verbindungsperson der Verbandsgemeinde Altenahr und als solcher zuständig für die Flutkoordination und den Wiederaufbau in Marienthal. Unserer Redaktion sagt er: "Ich bin dauergestresst, seit der Flut ticken die Uhren hier anders." Weiterhin stehen die Wiederaufbauarbeiten an und in den Häusern an, im Dorf wird ein Nahwärmenetz mit zentralem Heizungsbauwerk errichtet, es wird Glasfaser verlegt.

Seit Montag waren Günter Enßlin und seine Unterstützer damit beschäftigt, das "Freundschaftshaus" zu errichten. Foto: Rolf Schmitt

Das zehrt, denn es geht schleppend voran: "Man kriegt hier nicht eben so mal eine Firma, und es springen auch immer wieder welche ab." Deshalb gehe es manchmal schon an die Reserven, denn nebenbei muss Schmitt auch noch den Wiederaufbau seines eigenen Hauses stemmen. Die Stimmung vor Ort im Ahrtal schwanke deshalb, "es ist von allem etwas dabei". Das Freundschaftshaus, das mitten auf dem Dorfplatz steht, ist für Schmitt und die Marienthaler "ein Höhepunkt, der echt motiviert. Man merkt, es geht etwas voran".

Landrat Stefan Rößle betroffen, "welche Schäden so ein Flüsschen anrichtet"

Zehn Meter breit und 14 Meter lang ist das Haus, unter der Leitung des Möttinger Zimmerei-Inhabers Günter Enßlin entstanden in der Berufsschule in Donauwörth die Deckenelemente. "Ursprünglich sollte dort das ganze Haus entstehen", sagt Enßlin unserer Redaktion. Die Idee kam unter anderem von Ulrich Wenger, der sagt: "In der Berufsschule der Zimmerer wird jedes Jahr ein kleines Häuschen gebaut. Dann überlegten wir, solch ein Häuschen in etwas größerer Form für die Leute in Marienthal zu bauen." Die Dimensionen wuchsen aber über die Kapazitäten der Berufsschule hinaus, Enßlin konnte für das Projekt "Freundschaftshaus" zusätzlich die Zimmereien Taglieber und Stark gewinnen.

Vor Ort in Marienthal ist Enßlin bereits seit Montag mit dem Aufbau beschäftigt, unterstützt durch einen weiteren Zimmermeister, einen Kollegen aus der eigenen Möttinger Zimmerei, sowie acht der Lehrlinge aus Donauwörth. "Für die ist es ein einmaliges Erlebnis", sagt Enßlin. Aber auch für ihn sei das Projekt etwas Besonderes, gerade aufgrund der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Unternehmen.

Beim Spatenstich für das Freundschaftshaus Donau-Ries-Marienthal sahen Landrat Stefan Rößle und die Fluthilfe Nordschwaben, wie hoch das Wasser im Jahr 2021 stand. Foto: Rolf Schmitt

Für Enßlin als Außenstehenden ist es vor Ort im Ahrtal auch noch einmal einschneidend, zu sehen, was die Menschen jeden Tag mit- und durchmachen würden. Das sagt auch Landrat Stefan Rößle unserer Redaktion, der als Schirmherr des Projekts "Freundschaftshaus Marienthal" beim Richtfest am Freitag vor Ort ist. Anfang April war Rößle selbst vor Ort, um sich persönlich ein Bild von der Verwüstung zu machen: "Vor Ort hat mich das damals sehr betroffen gemacht, welche Schäden so ein Flüsschen anrichten kann."

Marienthal soll in Zukunft weitestgehend CO 2 -neutral sein

Weiterhin gebe es am Dorfplatz eine Essensausgabe, für Rößle ist es schockierend, wie langsam der Wiederaufbau vorangehe. Umso beeindruckender ist für den Landrat mit Blick auf das Fernwärmenetz die Einstellung der Marienthaler und wie diese ihrem Schicksal entgegentreten: "Wie sie hier mit dem Wiederaufbau sagen, 'Wir machen es in Zukunft besser als vorher', ist schon erstaunlich." Das sagt auch Rolf Schmitt: "Am 1. November soll das Wärmenetzwerk in Betrieb gehen. Marienthal wird dann bis auf einzelne Ausnahmen CO 2 -frei sein, der Ausstoß von jährlich 238 Tonnen wird auf 18 Tonnen reduziert."

Das zentrale Heizungsbauwerk wird auf dem Dorfplatz errichtet. Dort steht es direkt neben dem Freundschaftshaus, das in Marienthal ein gemeinsamer Begegnungsort sein wird, um sich zu treffen und Feste zu feiern. Beim Richtfest am Freitag ist auch der Reimlinger "Freundschaftshaus"-Initiator Jörg Wörle von der Fluthilfe Nordschwaben dabei, die mit insgesamt 180 Helferinnen und Helfern nach der Flut im Ahrtal vor Ort waren.

Der Möttinger Zimmerei-Inhaber Günter Enßlin war in der Berufsschule Donauwörth mit seinen Lehrlingen für die Deckenelemente aus Holz zuständig. Foto: Günter Enßlin

Wörle reist mit 600 Liter Freibier der fürstlichen Brauerei Wallerstein sowie 500 Paar Würsten von der Nördlinger Metzgerei Schlecht für das Fest an. Dieses sollte ursprünglich am 15. Juli stattfinden, aufgrund einer zu späten Ausschreibung für das Fundament des Freundschaftshauses verzögerte es sich aber um drei Wochen. Nach dem Richtfest stehen im Rohbau noch die Elektro- und Heizungsarbeiten an, im September möchte Günter Enßlin dann mit der Inneneinrichtung beginnen.

Info: Spenden können an die Hochwasserhilfe Marienthal e. V. überwiesen werden. Wer speziell für das Freundschaftshaus spenden möchte, soll dies als Verwendungszweck angeben. IBAN: DE92 3705 0198 1935 9558 96.