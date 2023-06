Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Am Mittwoch bleiben Apotheken im Landkreis Donau-Ries geschlossen

Zeichen setzen: eine Mitarbeiterin der Tilly-Apotheke in Rain bringt den Hinweis auf den Protesttag an.

Plus Ein Großteil der Apotheken im Landkreis Donau-Ries bleibt am Mittwoch zu. Es soll ein Zeichen an die Politik sein – für mehr Geld und weniger Bürokratie.

Ein Jucken im Hals, der Husten, der einfach nicht verschwinden will, oder das Einsetzen des Heuschnupfens pünktlich zu den ersten warmen Frühlingstagen – das sind nur drei von dutzenden Gründen, die Menschen für den Gang in die Apotheke haben. Dieser Gang ist im ländlichen Raum meist eine Fahrt. Weil die nächstgelegene Apotheke zu weit weg ist, um zu laufen. Die Dichte an Apotheken nimmt weiter ab. Glaubt man den Inhaberinnen und Inhabern aus dem Landkreis Donau-Ries, liegt das vor allem an politischem Versagen. Um dagegen zu protestieren, sperren viele von ihnen ihr Geschäft am Mittwoch, 14. Juni, zu. Es ist ein bundesweiter Protesttag. Um eine Grundversorgung zu gewährleisten, bleiben Notdienst-Apotheken geöffnet. Das sind die Gründe der Apothekerinnen und Apotheker aus der Region, am Protest teilzunehmen.

Die Wurzel, da sind sich in den Gesprächen mit unserer Redaktion alle einig, sei eine "Kaputtsparen-Politik". Überlastung, Personalmangel und leere Lager seien die Folgen. Johanna Frickhinger von der Apotheke zum Einhorn in Nördlingen sagt: "Da wollen wir jetzt ein Zeichen setzen." Etwas mehr als acht Euro bekommt eine Apotheke für ein verkauftes Medikament, dazu drei Prozent des Einkaufspreises. Zwei Euro Abschlag gehen an die Krankenkasse, müssen also abgezogen werden. Das Honorar wurde seit zehn Jahren nicht erhöht, der Abzug für die Krankenkasse dagegen erst kürzlich. "Dabei steigen Lohn- und Energiekosten", sagt Frickhinger. Apotheker fordern mindestens zwölf Euro.

