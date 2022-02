Landkreis Donau-Ries

vor 31 Min.

Angehörige im Landkreis Donau-Ries dürfen wieder ins Krankenhaus

Plus Das Besuchsverbot in den Kliniken im Landkreis Donau-Ries wird aufgehoben. Das ist nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch fürs Personal wichtig.

Allein und angeschlagen im Krankenhaus liegen, und nicht einmal die engsten Verwandten können vorbeikommen, um einen aufzuheitern - das ist ab kommenden Montag im Landkreis Donau-Ries Geschichte. Denn wie das Gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) in einer Mitteilung bekannt gab, wird dann das noch geltende Besuchsverbot aufgehoben. Für eine Stunde am Tag darf in Nördlingen, Oettingen und Donauwörth ab diesem Zeitpunkt wieder Besuch empfangen werden. Der hat für viele eine wichtige Bedeutung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

