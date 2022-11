Landkreis Donau-Ries

Anwohner und Handwerker legen Streit vor Gericht bei

Plus Ein Rieser klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen den Freistaat Bayern. Grund: Der Gabelstapler seines Nachbarn, der einen Handwerksbetrieb leitet.

Von Jan-Luc Treumann

Streit um Lärm in der Nachbarschaft gibt es immer wieder und ab und zu wird dieser auch vor Gericht ausgefochten. So auch der Fall, der vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg landete. Dabei ging es vor allem um einen Anwohner und einen benachbarten Handwerksbetrieb sowie die Frage: Wie nah darf dieser an die Grundstücksgrenze des Bewohners mit seinem Gabelstapler fahren?

