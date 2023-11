Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Apotheken-Protest: Wo es im Kreis Donau-Ries trotzdem Medikamente gibt

Die Frickhinger'sche Apotheke zum Einhorn in Nördlingen bleibt am Mittwoch geschlossen

Plus Einige Apotheken beteiligen sich am bayernweiten Protest. Manche gehen einen anderen Weg. Wie man jetzt trotzdem an wichtige Medikamente kommt.

„Wir protestieren für uns und unsere Patienten!“ Diese Aussage findet man schon am Dienstag auf der Startseite der Augusta Apotheke in Rain am Lech. Bei der Maximilium-Apotheke von Ralf Metzger in Donauwörth ploppt sofort der Hinweis auf, dass sie wegen des Apotheken-Protesttags in Bayern am Mittwoch, 22. November, geschlossen bleibe. Kein Einzelfall, so Andreas Hönle von der St.-Michaels-Apotheke in Oettingen. Der Bayerische Apothekerverband geht davon aus, dass 92 Prozent der Apotheken am Protesttag geschlossen bleiben würden. Etwa ein Drittel der Apothekerinnen und Apotheker wolle zur zentralen Protestveranstaltung nach Stuttgart fahren. Drei Prozent hätten Notdienst und etwa fünf Prozent wollten sich nicht am Protest beteiligen.

In Nördlingen beispielsweise werden die Apotheken am Mittwoch geschlossen bleiben. Allerdings wird die Versorgung von Patienten wie sonst nachts und an Feiertagen üblich durch einen Notdienst sichergestellt. Dieser wird von der St.-Georgs-Apotheke bei den Kornschrannen übernommen. Weitere Notdienste in der Region übernehmen unter anderem die Tilly-Apotheke in Rain am Lech und die Stadt-Apotheke Monheim.

