Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Autofahrer ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Vor dem Amtsgericht Nördlingen musste sich am Dienstag ein Mann verantworten, der sich mit der Polizei ein Verfolgungsrennen geliefert hat.

Plus Im Ort mit mehr als 100 Stundenkilometern: Ein Autofahrer raste vor der Polizei davon. Der gelang es, ihn in einer Sackgasse zu stoppen. Nun stand er vor Gericht.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

"Sowas geht gar nicht". Mit diesen Worten schließt Richterin Emilia Berkovic den Prozess: "Sie können von Glück reden, dass niemandem etwas Ernstes passiert ist." Am Amtsgericht in Nördlingen wurde zwei Stunden lang der Fall eines Angeklagten aus Dessau verhandelt, der sich im April 2022 im Landkreis ein Verfolgungsrennen mit der Polizei geleistet hatte. Dabei war er mit erhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften gefahren. Alles ohne einen gültigen Führerschein.

Fahrer entwischt der Polizei in Möttingen: Nun steht er vor Gericht

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth war am 19. April des vergangenen Jahres unterwegs, als sie bei Harburg ein Fahrzeug sah, das trotz des Verbots überholt hatte. Die Polizisten folgten dem Auto bis nach Möttingen. In Möttingen überholten die Beamten, die in Zivil unterwegs waren, den Fahrer und forderten ihn auf, stehenzubleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen