Baubranche in Schwaben: Es läuft, "wie wir es uns vorstellen"

Zwar fehlen Leute, aber noch ist man bei der IG Bau mit der aktuellen Lage zufrieden. Allerdings ist die Personalfrage in der Zukunft ein Thema.

Nachwuchs wird benötigt, Arbeitskräfte werden gesucht, hohe Inflation: Bei der Jahresversammlung des Kreisverbandes Donau-Ries der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) waren die aktuellen Krisen Thema. Der Vorsitzende Heinz Hoenning begrüßte dazu im DGB-Heim in Nördlingen außer den erschienenen Mitgliedern Karl Bauer aus Augsburg, den Regionalleiter für Altbayern und Schwaben mit Dienstsitz in München.

Bevor es um die aktuelle Lage ging, sprach Hoenning über die in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Tarifverträge im Baugewerbe. Jene gelten noch bis 2024, daher seien gewerkschaftliche Aktivitäten der IG BAU diesbezüglich nicht veranlasst worden. Zur DGB-Versammlung am 1. Mai (und auch sonst) hätte sich Hoenning eine stärkere Beteiligung jüngerer Kolleginnen und Kollegen vorstellen können. Schon einmal jetzt machte Hoenning auf den Neujahrsempfang des DGB am 20. Januar 2024 aufmerksam.

In Schwaben laufe es noch gut, so Bauer

Karl Bauer, der kraft Amtes in einer beträchtlichen Zahl von Organisationen und Gremien tätig ist, konnte aus der gemeinnützigen Urlaubskasse des Bayerischen Baugewerbes bestätigen, dass berufskundliche Fahrten, sowie die satzungsmäßige Notfallunterstützung, weiterhin gesichert sind. Mit der Kreditvergabe, die ebenfalls zum Tätigkeitsspektrum gehört, sei man vorsichtiger geworden. Alle Beschäftigten der bayerischen Bauwirtschaft können sich online über ihre jeweiligen Ansprüche informieren.

Aus dem internen Bereich der gewerkschaftlichen Geschäftsstellen berichtete Bauer über erfreuliche personelle Neuzugänge. Aus den Namen der neuen Kolleginnen und Kollegen lasse sich die Internationalisierung des Berufsfeldes ablesen. Manchmal frage er sich aber, ob hinter dem Wunsch der Arbeitgeber nach der Zuwanderung ausländischer Fachkräfte nicht in Wirklichkeit der Wunsch nach der Zuwanderung billiger Arbeitskräfte stehe. Tatsache sei, dass Leute fehlen. Aber „im schwäbischen Bereich läuft es, wie wir es uns vorstellen.“

Wirtschaft im Donau-Ries-Kreis: Man rechnete nicht mit zehn Prozent Inflation

Breiten Raum nahm in Bauers Referat die Tarifpolitik ein. 2021 war zwar bereits das Coronavirus ausgebrochen und es gab in der Folge Sonderzahlungen, aber niemand wusste, dass in der Ukraine ein Krieg ausbrechen würde, der das Wirtschaftsgefüge durcheinanderbringt. Bis zu zehn Prozent Inflation waren nicht „eingepreist“. Die vom Staat ermöglichten steuer- und abgabenfreien Sonderzahlungen werfen eine Reihe von Fragen auf. Sie seien freiwillig und befristet, nicht rentenwirksam, sie wirkten unterschiedlich für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte sowie für Auszubildende, und wer nicht berufstätig sei, gehe leer aus.

Für die weitere Tarifpolitik wies der Referent auf die in der Boomzeit erzielten Übererlöse hin. Auf der anderen Seite sei der Wohnungsbau wirklich in einer Krise. Kurzarbeit „Null“ wie in der Ziegelindustrie habe er vorher nie erlebt. Für kleinere Unternehmen, vor allem im Wohnungsbau, sei das nicht einfach. Die anderen suchten – billige – Arbeitskräfte. Sie sollten aber nicht vergessen, Nachwuchskräfte auszubilden, denn ein großer Anteil der Führungskräfte geht demnächst in Rente.

Ansätze zur Wohnungsbaukrise wurden diskutiert

Einig war man sich bei dem Termin, dass es genügend Aufträge gebe. Denn die Erneuerung der Infrastruktur, ob Straße, Bahn oder Gebäude, finde ohne die Baubranche nicht statt, ebenso wenig die Anpassung an den Klimawandel.

Über Auswege aus der Wohnungsbaukrise diskutierten die Anwesenden intensiv und ohne Denkverbote. Müssen denn für Neubauten Ausgleichsflächen verlangt werden? Muss für jedes Bauvorhaben eine umfangreiche und kostspielige Bodenuntersuchung durchgeführt werden? Früher ging es doch ohne, oder? Warum dauern die Genehmigungsverfahren so lang? Wiedereinführung günstiger Abschreibungsregeln, Nachverdichtung, in die Höhe bauen, genossenschaftliche Finanzierungsmodelle (von Österreich lernen), auch Entlastung durch freiwilligen Wohnungstausch im Alter wurden erörtert. Die Versammlung wurde zum Stammtisch, von dem jeder etwas mitnahm.