Landkreis Donau-Ries

12:40 Uhr

Beim Glockenapfel bestimmt die Form den Namen

Plus Typisch für die Äpfel ist ihre Glockenform sowie die Tatsache, dass sie erfrischend säuerlich schmecken und lange lagern können. Ihr Alter ist unbekannt.

Von Ralf Hermann Melber Artikel anhören Shape

Für Baumpfleger kann es in bestimmten Orten zu kreativen Spezialaufträgen kommen. In Harburg beispielsweise ist es den Garteneigentümern wichtig, dass der Blick auf die Burg freigehalten wird. Dies ist sehr verständlich. Gleiches trifft auf herrliche Panoramablicke zu, wie sie ein Dorf an einem Südhang hat, von dem aus über dem Donautal bei guten Sichtverhältnissen die Alpen erkennbar sind: Die Rede ist von Zirgesheim, einem östlichen, nicht „verstädterten“ Stadtteil Donauwörths. Bei wunderschöner Ortslage gedeihen dort in vielen Gärten Obstbäume, darunter ein Glockenapfelbaum. Ganz in der Nähe hegt und pflegt ein Hobbyimker seine Bienenvölker. An dieser Stelle sei allen Angehörigen dieser Zunft ausdrücklich für ihre so wichtige Arbeit gedankt. Man kann wirklich nicht genug betonen, wie wichtig diese Insekten für die Bestäubung sind. Es würde an weit mehr fehlen als an Glockenäpfeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen