Besucherzentrum Geopark Ries: Kommunen müssen sich entscheiden

Plus Die Planung für ein Besucherzentrum im Geopark Ries geht in die nächste Runde. Die Finanzierung ist jedoch noch unklar, trotz Versprechen von Markus Söder.

Ein großes Besucherzentrum mit Parkplatz und einem Hotel: Darauf dürfen sich Besucherinnen und Besucher des Geopark Ries womöglich in der Zukunft freuen. Den Kommunen, die sich für ein Besucherzentrum beworben haben, stehen alle Möglichkeiten offen: Neun Gemeinden mit zehn Standorten haben sich bis zum Bewerbungsschluss im Dezember 2021 für das Projekt beworben. Ob es ein zentraler Standort wird oder mehrere kleine Zentren, steht noch nicht fest. Die genaue Finanzierung für das Projekt ist auch noch nicht klar – das Landratsamt ist auf der Suche nach privaten Investoren.

Klemens Heininger ist Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit beim Landkreis Donau-Ries. "Wir erwarten nach der Sommerpause von den Kommunen eine Entscheidung", sagt er im Gespräch. Wie die Kommunen mit der Ausschreibung umgehen würden, sei ihnen überlassen: "Ob das öffentlich oder nicht-öffentlich diskutiert wird, ist uns gleich." Fraglich ist noch, ob es ein zentrales Besucherzentrum oder mehrere dezentrale Standorte werden sollen. "Mit dem Vorschlag, einen potenziellen dezentralen, kleineren Standort zu bauen, wollten wir auch den kleineren Kommunen die Möglichkeit bieten, sich zu bewerben."