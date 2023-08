Besucherzentrum Geopark: Sind die Anforderungen für die Gemeinden zu hoch?

Plus Viele Gemeinden sind von den gestellten Auflagen für ein Besucherzentrum überfordert. Ein neuer Ansatz könnte frischen Wind bringen und die Gemeinden entlasten.

Im Maihinger Gemeinderat sind sich alle einig. In der jüngsten Sitzung wurde beschlossen, dass ohne Kompromissbereitschaft des Landratsamts kein Besucherzentrum des Geoparks in der Ortschaft entstehen soll. Damit sind sie nicht die Einzigen, die sich gegen die Auflagen wehren, wonach die Frage aufkommt: Sind die gestellten Anforderungen zu hoch für die Gemeinden?

Am 30. September ist es so weit: Bis dahin müssen sich die Kommunen entscheiden, ob sie ihre Bewerbung aufrechterhalten wollen. Neun Gemeinden mit zehn Standorten haben sich bis zum Bewerbungsschluss im Dezember 2021 für das Projekt beworben. Ob es ein zentraler Standort wird oder mehrere kleine Zentren sein werden, steht noch nicht fest. Für viele Gemeinden stellt sich die Frage nach einem zentralen oder dezentralen Zentrum gar nicht: Nur ein dezentrales Besucherzentrum käme infrage, wenn überhaupt.