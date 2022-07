Landkreis Donau-Ries

13.07.2022

Betrug im Ankerzentrum: Ex-Firmenchef bekommt Bewährungsstrafe

Plus Beim Berufungsprozess um den Betrug im Ankerzentrum bekommt der Verurteilte eine niedrigere Strafe als in erster Instanz. Warum der Richter so urteilt.

Letztlich ist es ein Geständnis: Am vierten Tag der Berufungsverhandlung um den Betrug im Ankerzentrum beschränkt die Verteidigung den Einspruch gegen das Urteil auf die Rechtsfolgen, es geht also nur noch um die Höhe der Strafe. Damit geht der Prozess um diesen Fall zu Ende - jedenfalls fast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen