Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Betrugsprozess: Wie viel Verantwortung trägt der Objektleiter des Ankerzentrums?

Im Berufungsprozess um Abrechnungsbetrug im Donauwörther Ankerzentrum dreht sich am zweiten Verhandlungstag viel um den Leiter der Unterkunft.

Plus Am zweiten Verhandlungstag dreht sich viel um den Leiter des Ankerzentrums in Donauwörth. Der soll ein dominanter Typ gewesen sein. Etwas anderes macht den Angeklagten wütend.

Kaum startete der zweite Tag in der Berufungsverhandlung um den Betrug im Ankerzentrum, wurde er schon wieder pausiert – jedenfalls für die Öffentlichkeit. Der Verteidiger des Angeklagten bat um ein Rechtsgespräch mit Staatsanwältin Cornelia Seidl und der Kammer um Richter Wolfgang Natale. Natale schilderte im Nachhinein, worum es dabei ging.

