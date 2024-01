Bezirkstag: Schiele spricht sich für sinkende Bezirksumlage aus

Der Bezirksausschuss empfiehlt eine Senkung der Bezirksumlage. Das könnte dem Landkreis Donau-Ries einen Betrag in Höhe von mehreren Millionen Euro ersparen.

Aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen hat der Bezirksausschuss des Bezirks Schwaben unter Leitung von Bezirkstagspräsident Martin Sailer dem Bezirkstag eine Senkung der Bezirksumlage für 2024 um 1,5 Punkte empfohlen. Das gab Bezirkstagsvizepräsident Peter Schiele in einer Pressemitteilung bekannt. Bereits im Juli des Vorjahres habe die CSU-Bezirkstagsfraktion gemeinsam mit den Fraktionen der Grünen und der SPD die Initiative ergriffen, Spielräume zur Senkung der Umlage zu ermitteln, um die Umlagezahler, also die Landkreise und kreisfreien Städte, zu entlasten.

Für den Landkreis Donau-Ries würde die jetzt empfohlene Senkung der Bezirksumlage im Jahr 2024 eine Entlastung in Höhe von circa 3,5 Millionen Euro im Vergleich zum bisher geltenden Umlagesatz bedeuten, so Peter Schiele.

Bezirk Schwaben habe durch sparsames Haushalt mehr Spielraum, so Schiele

Der finanzielle Spielraum des Bezirks im Jahr 2024 ergebe sich vor allem durch die sparsame Haushaltsführung unter Bezirkstagspräsident Martin Sailer, höhere Einnahmen aus einer Umlagekraftsteigerung und einer möglichen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Der so entstandene finanzielle Spielraum solle im Sinne eines fairen Umgangs in der kommunalen Familie an die Umlagezahler durch einen niedrigeren Umlagesatz weitergegeben werden, so Peter Schiele. Es sei selbstverständlich, von den Landkreisen und kreisfreien Städten nur die Mittel abzurufen, die notwendig sind, so Schiele. Aus heutiger Sicht werde im Bezirkstag angestrebt, dass der niedrigere Hebesatz auch im Folgejahr 2025 beibehalten werden kann, heißt es abschließend. (AZ)