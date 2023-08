Brüderstreit um PV-Anlage: Vor Gericht werden Hintergründe bekannt

Plus Zwei Brüder aus dem Landkreis Donau-Ries streiten vor Gericht um einen Neubau und eine PV-Anlage. Dabei geht es um viel mehr als die eigentliche Klage.

Ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries klagt gegen die Firma seines Bruders. Konkret geht es dabei um den Neubau eines Gebäudes, der die PV-Anlage des Klägers angeblich beschattet. Nachdem der Fall bereits vor dem Verwaltungsgericht abgewiesen wurde, beschäftigte sich nun die Zivilkammer des Landgerichts Augsburg damit. In der Verhandlung wird deutlich, dass es aber nicht nur darum geht.

Der Kläger, hier zum Schutz Peter Wagner genannt, fordert eine Unterlassung der Beschattung und der Beschmutzung der PV-Anlage. Diese steht auf dem Grundstück seines Bruders Martin Wagner, der dort ein Unternehmen betreibt. Diese Aufteilung nahm der Vater vor etwa 15 Jahren vor: Martin Wagner sollte das Unternehmen weiterführen, Peter Wagner durfte seine PV-Anlage auf einem der Gebäude des Unternehmens installieren. 2016 errichtete der Firmeninhaber ein weiteres Gebäude. Die Genehmigung dafür holte er sich von der zuständigen Kommune allerdings erst im Frühjahr dieses Jahres ein.