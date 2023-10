Bürger wählen Peter Schiele mit klarem Ergebnis in den Bezirkstag

Plus Peter Schiele holt im Landkreis Donau-Ries die meisten Stimmen aller Direktkandidaten für den Bezirkstag. Wie der Fremdinger das Ergebnis einschätzt.

Der große Fokus lag am Sonntag auf der Landtagswahl, doch die Wählerinnen und Wähler hatten auch zwei blaue Stimmzettel, auf denen sie ihr Kreuz machen konnten – für die Wahl des Bezirkstags. Klar wiedergewählt wurde der Fremdinger und frühere Nördlinger Hauptamtsleiter Peter Schiele ( CSU) mit 39,5 Prozent. Doch auch beim Bezirkstag hat sich einiges verändert im Vergleich zur vorherigen Wahl.

Im Jahr 2018 hatte Schiele persönlich noch 43,3 Prozent der Erststimmen geholt, bei den Zweitstimmen war die CSU bei 44,5 Prozent. Letztere liegen bei dieser Wahl mit 37,8 Prozent unter Schieles persönlichem Ergebnis. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Schiele: "Ich freue mich, dass es gelungen ist, das Direktmandat für die CSU zu verteidigen. Angesichts des Erstarkens von Freien Wählern und AfD bin ich zufrieden mit dem Ergebnis."