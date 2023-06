Bürgergeld für Geflüchtete: Die Sprache als Schlüssel zum Erfolg

Seit Anfang des Jahres gibt es das Bürgergeld. Im Landkreis Donau-Ries nehmen auch ukrainische Geflüchtete die Hilfe in Anspruch: Die Jobcenter-Chefin zieht Bilanz.

Ein gelber Pfeil vor einem weißen Hintergrund. Davor steht in schwarzen Buchstaben "Das Bürgergeld". Der Nachfolger von Hartz IV hat vor Kurzem ein offizielles Logo bekommen. Auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird Minister Hubertus Heil ( SPD) zitiert: "Das Bürgergeld sichert Menschen verlässlich ab, die ihren Job verlieren oder eine Krise erleben." Eine aussichtslose Situation erleben unter anderem die Menschen, die gerade wegen des Krieges aus der Ukraine flüchten mussten. Auch im Landkreis Donau-Ries beziehen Geflüchtete aus der Ukraine Bürgergeld. Laut der Jobcenter-Chefin sei der Erfolg jedoch noch nicht der, den man erwartet habe.

Monika Holzmann war am Donnerstagvormittag zu Gast im Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Integration und Kultur des Kreistags in Donauwörth. Die Geschäftsführerin des Jobcenters Donau-Ries, die seit 2021 im Amt ist, stellte die aktuelle Situation im Landkreis Donau-Ries vor. Hauptsächlich ging es dabei um die Betreuung ukrainischer Geflüchteten im Bürgergeld.

Änderungen seit dem 1. Januar: Bürgergeld statt Hartz IV

Gestartet ist das Bürgergeld im Januar 2023. Holzmann erklärte, dass sich einiges getan habe: "Eine wichtige Änderung ist die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs", sagte sie. "Das heißt, dass ein größerer Fokus auf die Ausbildung der Antragsteller gelegt wird." Laut Holzmann werde jetzt mehr darauf geachtet, einen nachhaltigen Zugang zu einer Ausbildung zu schaffen. Ein weiterer Punkt ist die zwölfmonatige Karenzzeit: Dabei bleibt das Vermögen der Antragsteller bis 40.000 Euro geschützt. Die Karenzzeit gilt auch für die Kosten der Unterkunft. "Der Bedarf für unangemessen hohe Unterkünfte wird auch übernommen", so Holzmann. "Die Heizkosten müssen jedoch von Anfang an angemessen sein." Außerdem sind Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen von Beginn des Leistungsbezugs an möglich. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Hartz IV wurde das Bürgergeld um knapp zwölf Prozent erhöht.

Holzmann: "Integration der Ukrainer gestaltet sich schwierig"

"Die Geflüchteten aus der Ukraine haben meistens keine oder sehr geringe Englisch- und Deutschkenntnisse", erzählte Holzmann. Das mache die Beratung und die Kommunikation sehr schwierig. Oftmals benutzten die Antragsteller ihre Handys oder ein Übersetzungsgerät, was die Kommunikation vereinfache. Laut dem Motto "Integration gelingt am besten bei der Arbeit" wurden einige Geflüchtete an Firmen im Landkreis vermittelt - manchmal auch ohne Sprachkenntnisse. "Dabei gab es auch Erfolge. Bei anderen hat es nicht gut geklappt", sagte Holzmann. Albert Riedelsheimer (Grüne) fragte, ob das Jobcenter zu wenig Personal hat. "Mir ist außerdem unklar, wie die Integration laufen soll, wenn die Geflüchteten die Sprache nur über eine App lernen sollen." Die Personalfrage konnte Monika Holzmann klar mit "ja" beantworten: "Wir können gerade aber nicht mehr Personal einstellen, weil keine Gelder zur Verfügung stehen."

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landkreis Donau-Ries betreuen 530 erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus der Ukraine. Davon sind 71 Prozent weiblich. Der Migrationsanteil der Leistungsberechtigten liegt im Mai bei 58 Prozent. Eine weitere Herausforderung ist laut Holzmann die Dauer der Berufsanerkennung. Martin Stegmeier von den Freien Wählern forderte, dass sich dort etwas ändern soll: "Die Anerkennung der Berufe sollte vielleicht noch einmal überdacht werden." Für einen Platz bei einem Integrationskurs müsse man momentan außerdem bis zu elf Monate lang warten, sagte Holzmann. Oettingens ehemalige Bürgermeisterin Petra Wagner (CSU) berichtete zusätzlich, dass die Bedingungen in den Kindergärten und in der Grundschule in Oettingen sehr problematisch seien. "Da ist jeder bemüht, jedem zu helfen", sagte sie. "Die Personalnot ist jedoch groß."

Lesen Sie dazu auch

Mehr Sprachkurse für den Landkreis Donau-Ries

Abschließend fassten die Mitglieder des Kreistags zusammen, dass die Sprache der Schlüssel zum Erfolg sei. "Wir müssen uns darum kümmern, dass mehr Sprachkurse angeboten werden, vor allem im unteren Niveau", sagte Landrat Stefan Rößle. "Das Thema Sprachkurse nehmen wir in den Unterausschuss mit und machen dort eine Bestandsaufnahme."