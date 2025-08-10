Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Donau-Ries: Bundesverdienstkreuz für Helmut Beyschlag

Landkreis Donau-Ries

Ein Leben voller Ehrenämter: Was motiviert Kreisrat Helmut Beyschlag?

Für viele ist ein Ehrenamt schon zu viel – nicht so für Helmut Beyschlag, der die Politik im Landkreis Donau-Ries prägt. Er verrät, was ihn antreibt.
Von Anna-Lena Schachtner
    • |
    • |
    • |
    Stadtrat in Nördlingen, Kreisrat, Vorsitzender des Sportvereins – für seine zahlreichen Ehrenämter wurde Helmut Beyschlag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
    Stadtrat in Nördlingen, Kreisrat, Vorsitzender des Sportvereins – für seine zahlreichen Ehrenämter wurde Helmut Beyschlag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Foto: Anna-Lena Schachtner

    Aus dem Kreistag und dem Nördlinger Stadtrat ist er für viele wohl nicht mehr wegzudenken: Seit Jahrzehnten engagiert sich Helmut Beyschlag in der Kommunalpolitik, lange war er auch Vorsitzender des TSV Nördlingen – und das alles neben seinem Beruf als Richter und Direktor des Amtsgerichts. Für seinen Einsatz für die Demokratie wurde Beyschlag nun mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden