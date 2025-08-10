Ein Leben voller Ehrenämter: Was motiviert Kreisrat Helmut Beyschlag?

Aus dem Kreistag und dem Nördlinger Stadtrat ist er für viele wohl nicht mehr wegzudenken: Seit Jahrzehnten engagiert sich Helmut Beyschlag in der Kommunalpolitik, lange war er auch Vorsitzender des TSV Nördlingen – und das alles neben seinem Beruf als Richter und Direktor des Amtsgerichts. Für seinen Einsatz für die Demokratie wurde Beyschlag nun mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.
Landkreis Donau-Ries
