Corona-Zahlen: Nur noch zwei betreibbare Intensivbetten frei

Nun nach 20 Monaten muss man mal etwas Normalität einkehren lassen. Ob man dazu auf einen Markt gehen muss ist die andere Frage. Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen bis der Übertriebene Schutz der Anfangszeit, zu höheren Fallzahlen in der jetzigen führte. Was mich aufregt sind Meldungen wie Gesundheitsämter ertrinken in E-Mails. Es war und ist vorhersehbar gewesen das es im Herbst wieder heftig wird, warum hat man nicht zum Beispiel Bundeswehrangehörige für Standard aufgaben Geschult und sich vorbereitet. Nun gehen sie mal einkaufen, Auto, PKW Anhänger, Computer dann sehen se was der Lockdown angerichtet hat. Weitere 20 Monate in der jetzigen Art, und die Pleitewelle überzieht Deutschland. Lieferzeiten kriegt man meist keine verbindlichen, Material aus China fehlt. Ein bekannter der Kunstharz benötigt spricht von 80 % Preisaufschlag der Lieferanten. Frei nach dem Motto Korona Überlebt, dank leerer Geplünderter Staatskassen anschließend verhungert.

Nun ich glaube jeder der sich Impfen lassen wollte, hatte zwischenzeitlich die Möglichkeit, jeder schreit heutzutage das er Mündiger Bürger ist. Also soll er auch als Mündiger Bürger aufrecht in seine Krankheit gehen. Nehmt die Maßnahmen zurück und im Frühjahr hat der Spuck sein Ende. Auf die paar Impfgegner die dabei den "Löffel" abgeben, können wir getrost verzichten. Ich will mein Leben und meine Freiheit zurück, wenn die so weitermachen ist in 30 Jahren alles immer noch so!!! Oder ist das bewusst so um uns besser Steuern zu können. Opposition und Neue Parteien konnten sich ja im Wahlkampf nicht bilden. Darum blieb alles beim Alten, und hat sich sogar noch verschlechtert (siehe Gaspreis und Benzin)!!!

