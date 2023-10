Landkreis Donau-Ries

vor 20 Min.

Die CSU erlebt einen Abend zwischen Erleichterung und Schock

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler bei der Wahlparty der CSU in der Donauwörther Pflegstraße. Es ist ein Abend der gemischten Gefühle bei den Christsozialen.

Plus Wolfgang Fackler siegt zwar im Kreis Donau-Ries, trotzdem herrscht bei den Christsozialen keine Euphorie. Bestürzt zeigt man sich bei der CSU wegen eines anderen Resultats.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Die Geschäftsstelle der CSU in Donauwörth ist eigentlich nicht groß genug für die Runden, die Wolfgang Fackler am Wahlsonntag ab 17 Uhr dreht. Natürlich sei er nervös, keine Frage, sagt der Landtagsabgeordnete aus dem Stadtteil Berg. Als um 18 Uhr dann die erste Prognose für Bayern auf dem Bildschirm bei der Wahlparty unter den gut 20 Getreuen aufploppt, ist erst einmal Erleichterung zu spüren - keine Euphorie, aber auch keine Grabesstille, eher etwas dazwischen. Fackler sagt im Hinblick auf sein Ergebnis: "Alles mit einer Drei als erster Zahl wäre unerfreulich." Will heißen: Unter die 40 Prozent sollte es bitteschön nicht gehen.

Als die Zahlen aus den ersten Stimmbezirken eintrudeln, herrscht in der Geschäftsstelle der Christsozialen wiederum ein Mix aus Erleichterung und Unglaube. Letzterer deswegen, weil die blauen Balken ziemlich weit ausschlagen auf der eigens angebrachten Leinwand. Die AfD hat auch in der Region kräftig an Stimmen gewinnen können. "Man sieht, dass wir die verbliebene große Partei der bürgerlichen Mitte sind", resümiert Fackler.

