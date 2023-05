Das 49-Euro-Ticket ist eingeführt: Das müssen Schüler, Eltern und Pendler wissen

Die Verkehrsunternehmen im Landkreis haben bereits mehrere hundert Deutschland-Tickets ausgestellt. Im Vorfeld war Vieles unklar gewesen.

Bei den Verkehrsunternehmen der Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries ist das neue Deutschland-Ticket laut einer Pressemitteilung erfolgreich eingeführt worden. Mehrere hundert Tickets seien ausgestellt und ausgegeben worden, heißt es darin weiter. Die volle Umsetzung erfolge in den kommenden Tagen.

Im Vorfeld des 49-Euro-Tickets habe es sehr große Unklarheiten und viele offene Fragen gegeben, die Umsetzung sei keinesfalls gesichert gewesen. Verkehrsunternehmen und die Verwaltung des Landkreises Donau-Ries hätten intensiv an der Umsetzung gearbeitet und seien im permanenten Austausch gewesen, so die Mitteilung weiter. Der Sprecher der Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries, Jörg Schwarzer: „Wir sind sehr froh, dass die Umsetzung gelungen ist und die meisten Schüler das Ticket mit dem Zusatznutzen der deutschlandweiten ÖPNV-Nutzung Anfang Mai erhalten können.“ In mehreren Landkreisen werde das D-Ticket erst zum nächsten Schuljahr zum September 2023 eingeführt.

So kommen Schüler im Donau-Ries-Kreis an das 49-Euro-Ticket

Alle Verkehrsunternehmen der VDR werden die Tickets für die Schüler, die bisher eine Fahrkarte vom Landkreis oder einer Gemeinde für ihren Schulweg kostenlos erhalten haben, ausstellen. Dies geschehe digital mit Versand per E-Mail. Die E-Mailadressen seien von den meisten betroffenen Schülern und Eltern vom Landkreis und den Gemeinden bereits abgefragt und mitgeteilt worden. Schüler, die noch nicht abgefragt worden seien, oder ihre E-Mailadresse noch nicht angeben hätten können, könnten das Ticket auch noch in den Tagen nach dem 1. Mai erhalten.

"Für alle Schüler gelten die alten bisher ausgegebenen Fahrkarten für die aufgedruckte Strecke bis 31. Juli weiter. Dadurch ist sichergestellt, dass jeder Schüler weiterhin den Bus in die Schule nutzen kann. Die alten Tickets gelten jedoch nicht deutschlandweit als 49-Euro-Ticket", heißt es in der Pressemitteilung weiter. In einem Großteil der Busse könnten die 49-Euro-Tickets bereits zum 1. Mai digital kontrolliert werden. In den Fahrzeugen, in denen dies nicht möglich sei, werde man die Tickets durch eine Sichtkontrolle überprüfen. Die Finanzierung der Tickets für die Verkehrsunternehmen sei bis Jahresende 2023 garantiert, an einer Fortführung für die Folgejahre werde aktiv gearbeitet, die Verkehrsunternehmen gingen davon aus, dass diese sichergestellt werden kann.

In Kürze gibt es auch das Jobticket

Alle Fahrgäste außerhalb des Schülerbereichs können das Ticket laut der Pressemitteilung über Links auf den Homepages der Verkehrsunternehmen, oder auf der Seite der VDR erwerben. Ein Verkauf im Bus ist aufgrund des Abomodells nicht möglich. Egal wo das Ticket erworben wurde, ist es bei allen Verkehrsunternehmen im Nahverkehr gültig. In Kürze solle auch das Jobticket angeboten werden. Dieses ist um fünf Prozent ermäßigt, wenn der Arbeitgeber mindestens 25 Prozent der Kosten trägt. (AZ)