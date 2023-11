Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Das beschäftigt den Kreisjugendring 2024

Plus Der Kreisjugendring informiert bei der Herbstvollversammlung in Nördlingen über aktuelle und zukünftige Projekte. Diese Veränderungen stehen an.

Von Nicolas Friese

Von Ehrenamtlichen des Jugendrotkreuzes über Vertreter aus der evangelischen Jugend bis hin zu Mitgliedern verschiedener Jugendtreffs – 34 Beteiligte haben sich am Mittwochabend in den Räumlichkeiten der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern in Nördlingen getroffen. Denn: der Kreisjugendring (KJR) Donau-Ries hat zur Herbstvollversammlung eingeladen. Nach den Grußworten einiger Gäste wurden die Anwesenden zu drei verschiedenen Stationen geschickt – dort wurde über aktuelle und zukünftige Projekte informiert, diskutiert und geklärt, was der Kreisjugendring für 2024 geplant hat.

Bevor es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Informationsstationen ging, begrüßte Nördlingens Zweite Bürgermeisterin Rita Ortler ( SPD) die Anwesenden. Sie freue sich, dass die Versammlung nach längerer Zeit mal wieder in Nördlingen stattfinde. Zudem bedankte sich Ortler, auch im Namen der Stadt Nördlingen und in Vertretung von Oberbürgermeister David Wittner, für die "vorbildliche Jugendarbeit, die der Kreisjugendring leistet. Bitte weiter so!".

