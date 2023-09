Das ist am Wochenende im Landkreis Donau-Ries geboten

Auf dem Mädelsflohmarkt shoppen, einem Orgelkonzert lauschen oder Denkmäler in der Region besichtigen: In der Region gibt es am Wochenende viel zu entdecken.

Nicht nur am wohl langsam endgültig zu Ende gehenden Sommer, sondern auch anhand der Wemdinger Zeitpyramide kann man wieder einmal ermessen, wie schnell diese Zeit doch vergeht: Am Samstag wird bereits der 4. Stein des Langzeit-Kunstprojektes des in Wemding geborenen Künstlers Manfred Laber gesetzt, ein Ereignis, das bekanntermaßen nur alle zehn Jahre stattfindet: Wer dabei sein will, Wemdinger Platte, 15 Uhr.

Deutlich kurzweiligere Lebenszyklen haben die Sachen, die auf dem Donauwörther Mädelsflohmarkt angeboten werden, den die City-Initiative Donauwörth am Samstag vom 10 bis 14 Uhr im Zeughaus veranstaltet: besonders für Schnäppchenjägerinnen, Sammlerinnen und Liebhaberinnen für das Besondere ein Muss. Für Liebhaber der Orgelmusik zur Marktzeit in St. Georg/ Nördlingen ist der Samstags-Termin ebenfalls etwas besonderes: Gründer und Initiator der Serie, Udo Knauer, feiert sowohl sein 30-jähriges Dienstjubiläum als Kirchenmusiker dortselbst, als auch 30 Jahre Marktzeit-Orgelmusik.

Musikantenkirchweih und Streetfood im Ries

Weitestgehend um Musik dreht es sich auch bei der Musikantenkirchweih in Ederheim, die Samstag und Sonntag, jeweils ab 11 Uhr in der dortigen Mehrzweckhalle über die Bühne geht. Auf der Kaiserwiese ist ebenfalls eine Bühne bereitet - für alle, die auf Streetfood stehen. An 15 Ständen kann man sich dort unter dem Motto „Schlemmerfest“ durch Gerichte aus aller Welt futtern: Samstag und Sonntag, jeweils ab 11.30 Uhr bis in den lauen Abend.

Der Herbstmarkt in Rain findet immer am zweiten Sonntag im September statt. Ursprünglich seit 1359 für den 25. Januar eingeführt, später als Lichtmessmarkt gehandelt und seit den 1970er Jahren auf den Herbst verlegt. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren 60 Aussteller ein breit gefächertes Sortiment, was den Rainer Markt zu einem der größten der Region macht. Die Geschäfte in der Innenstadt und das Dehner Gartencenter haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Paolo Oresi spielt in Niederschönenfeld

Und noch ein Wochenend-Leckerbissen für Orgelliebhaber: auf der historischen Klosterorgel in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt Niederschönenfeld spielt Paolo Oresi Werke von Frescobaldi, Scarlatti, Bach und Händel - Sonntagabend, Beginn 18 Uhr. Und allen, die Lust haben - mit welchem Fortbewegungsmittel auch immer - am Sonntag ausgiebig auf Tour zu gehen, sei noch einmal der Tag des offenen Denkmals empfohlen, an dem zahlreiche kulturelle Highlights die Tore für interessierte Besucher öffnen: von A wie Auhausen (Klosterkirche) bis Z wie Zehentstadel (Heroldingen).

Womit wir dann wieder bei der Zeit und deren Vergänglichkeit angekommen wären: Das Maisfeldlabyrinth des THG-P-Seminars in Reimlingen (Bei der Bioenergie) ist letztmalig am Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, bevor es dann - siehe Vergänglichkeit - in der Biogasanlage nebenan die Wärme spenden wird, die wir in den kommenden Monaten, mangels Sommerhitze, leider wieder verstärkt benötigen werden.