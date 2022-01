Debatte über Corona-Daten: Wie verzerrt ist der Inzidenzwert?

Plus Nur genaue Daten erlauben eine genaue Einschätzung der Pandemie, sagen Politiker und fordern mehr Tests und digitales Arbeiten. Das Gesundheitsamt hat Zweifel.

Deutschlandweit werden derzeit kontroverse Debatten über Corona-Daten geführt. Ausgangspunkt ist der Wunsch der Politik nach einer vollständigen Abbildung des Infektionsgeschehens. Nur dann, so heißt es unter anderem vom Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, könne die Pandemie genau eingeschätzt und dementsprechend gehandelt werden. Umgekehrt könnte man sagen: Die Gefahr liegt im Verzug. Lauterbach wollte unter anderem die Behörden dazu auffordern, schnell die Kapazitäten für Tests und Kontaktnachverfolgungen wieder hochzufahren. Da stellt sich die Frage: Wie genau sind die Zahlen nach den Weihnachtsfeiertagen im Landkreis Donau-Ries abgebildet und was sagt das Gesundheitsamt zur Debatte?